또 노동자 사망사고…후진하던 지게차에 깔린 70대 작업자 숨져

16일 오전 11시 34분쯤 강원 원주시 흥업면 한 공장 야적장에서 50대 A씨가 몰던 지게차에 70대 작업자 B씨가 깔렸다.이 사고로 B씨가 현장에서 숨졌다.경찰과 노동 당국은 A씨가 후진하던 중 사고가 난 것으로 추정하고 자세한 경위와 과실 여부 등을 조사하고 있다.신진호 기자