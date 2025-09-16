대한매일상회 바로가기
또 노동자 사망사고…후진하던 지게차에 깔린 70대 작업자 숨져

신진호 기자
신진호 기자
수정 2025-09-16 18:15
입력 2025-09-16 17:44
사건 사고 이미지. 서울신문DB
사건 사고 이미지. 서울신문DB


16일 오전 11시 34분쯤 강원 원주시 흥업면 한 공장 야적장에서 50대 A씨가 몰던 지게차에 70대 작업자 B씨가 깔렸다.

이 사고로 B씨가 현장에서 숨졌다.

경찰과 노동 당국은 A씨가 후진하던 중 사고가 난 것으로 추정하고 자세한 경위와 과실 여부 등을 조사하고 있다.

신진호 기자
