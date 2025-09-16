“무너지는 소리 들린다”…80㎝ 바위 ‘쿵’, 성산일출봉서 무슨 일이

이미지 확대 제주 성산일출봉 자료 사진. 아이클릭아트

유네스코 세계자연유산인 제주 성산일출봉에서 암반과 나무가 떨어져 관계 당국이 조사에 나섰다.16일 제주도소방안전본부에 따르면 전날 밤 8시 43분쯤 제주 서귀포시 성산읍 성산리 성산일출봉에서 “무너지는 소리가 들린다”는 행인의 신고가 접수됐다.소방과 경찰로 구성된 대응단은 성산일출봉 등산로 서쪽 1㎞ 지점인 진지동굴 인근 접근 금지 구역에서 지름 70~80㎝ 크기의 암반 2개와 나무 3그루가 낙하한 것을 확인했다. 암반과 나무는 낙하지점 3m 위에서 떨어진 것으로 알려졌다.인명 피해는 발생하지 않았다.경찰과 소방, 서귀포시 등 관계 당국은 해당 구역에 일반인이 접근하지 못하도록 조치하고 추가 낙석 가능성과 원인 등을 조사하고 있다.낙석 사고 지점이 관람객이 들어가는 등산로 반대쪽 출입 통제 구역이라 현재 성산일출봉 관람객 입장은 정상적으로 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.조희선 기자