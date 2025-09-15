[포토] ‘부정거래 의혹’ 방시혁 의장 경찰 출석

1 / 4 이미지 확대 ‘부정거래 의혹’ 방시혁 의장, 경찰 출석 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스

이미지 확대 ‘부정거래 의혹’ 방시혁 의장 경찰 출석 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스

이미지 확대 포토라인으로 향하는 방시혁 의장 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2025.9.15 연합뉴스

이미지 확대 ‘부정거래 의혹’ 방시혁 의장 경찰 출석기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석, 취재진 앞에 서고 있다. 2025.9.15 연합뉴스

기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹을 받는 방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다.온라인뉴스팀