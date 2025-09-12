청소년까지 동원 67억 가로챈 국제 피싱조직 검거···학교 폭력으로 번져

이미지 확대 범행 조직도(경기북부경찰청 제공)

캄보디아와 중국 등 해외를 거점으로 국내외 피싱 사이트를 운영하며 중고 거래·투자 사기 등으로 1462명에게서 약 67억 원을 가로챈 피싱 조직이 붙잡혔다.경기북부경찰청은 12일 통신사기피해환급법·정보통신망법 위반, 범죄단체조직죄 혐의로 청소년 19명을 포함한 42명을 붙잡아 14명을 구속했다고 밝혔다.이들은 지난해 5월부터 올해 7월까지 캄보디아와 중국 등에 사무실을 두고 ‘허위 안전 결제 피싱 사이트’를 운영하면서 해외 메신저를 통해 ‘중고 거래 플랫폼 계정별 단가표’를 제시하면서 “계정을 판매하면 돈을 주겠다”며 청소년들을 유인해 대포 계정을 확보했다.청소년들은 용돈벌이를 위해 본인·친구의 계정을 판매하기 시작했고, 더 많은 계정을 판매하기 위해 타인의 계정 정보를 빼앗기 위해 협박·강요하는 등 학교폭력으로 이어지는 사례도 확인됐다.검거된 조직원들은 국내 총책, 자금세탁 책, 대포 계정 공급책 등 역할을 나눠 체계적으로 범행했다. 경찰은 이들이 운영한 532개 대포 계정과 해외 메신저 기반 매입 채널 6개를 폐쇄했다. 범죄수익 일부는 해외에서 가상자산으로 세탁됐다.경찰은 해외 도피 중인 조직원에 대해 체포영장을 발부하고 여권을 무효로 했다. 또 인터폴 적색수배를 통해 행적을 쫓고 있다.경기북부경찰청 관계자는 “청소년 명의 대포 계정이 범죄에 악용되는 심각성을 고려해 공급 경로 차단에 수사력을 집중하고 있다”며 “국민 재산과 안전을 위협하는 피싱 범죄를 강력히 단속하겠다”고 말했다.안승순 기자