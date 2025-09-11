파주 포병부대서 훈련 중 폭발 사고… 8명 부상

비실탄 훈련 중 묘사탄 폭발 추정

경기 파주시 육군 포병부대에서 10일 오후 원인 미상의 폭발 사고가 발생해 중상자를 포함 8명(오후 5시 기준)이 다쳤다.군 당국에 따르면 이날 오후 3시 20분쯤 적성면 소재 군부대에서 폭발 사고로 군인이 다쳤다는 신고가 접수됐다. 사고는 포병부대가 정기적으로 실시하는 K9 자주포 관련 훈련 도중 발생한 것으로 조사됐다.사고 당시 해당 부대는 실탄 없이 주둔지 내에서 사격 절차를 연습하는 훈련을 진행했는데, 이 과정에서 폭발음을 내는 용도의 ‘폭발 효과 묘사탄’이 터진 것으로 파악됐다.폭발 원인은 밝혀지지 않았다. 육군 관계자는 “실제 사격장에서 하는 훈련처럼 효과음을 나타내 교육 성과를 달성하기 위한 용도”라며 “자세한 내용은 추가 확인이 필요하다”고 설명했다.사고 직후 현장 군의관이 환자를 분류하고 응급조치를 실시했으며 소방차와 구급차가 출동했다. 부상자들은 팔이나 허벅지 등에 화상을 입었으며 생명에 지장이 없는 상태라고 한다. 군은 헬기와 구급차를 이용해 부상자들을 국군수도병원과 인근 병원으로 후송 조치했다.류재민 기자