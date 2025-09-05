‘초등생 유괴 미수’ CCTV 공개…어린이들은 겁 먹고 도망쳤다

SUV 창문 열고 유인 시도…차에서 내리진 않아

서울 서대문구의 한 초등학교에서 발생한 ‘초등학생 유괴 미수’ 사건을 수사하는 경찰이 이들의 범행 장면이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 화면을 5일 공개했다.경찰에 따르면 이들은 지난달 28일 오후 3시 30분쯤 서울 서대문구 홍은동의 한 공영 주차장 인근에 중형 SUV 차량을 탄 채 모습을 드러냈다. 이들은 운전석과 조수석, 뒷좌석에 탑승했다.이들은 차창을 내린 뒤 옆을 지나가던 초등학생에게 “귀엽다. 집에 데려다주겠다”는 등의 말을 건네며 범행을 이어갔다.이들의 접근에 초등학생 2명은 겁에 질린 채 도망쳤고, 말을 무시한 채 지나간 초등학생도 있었다. 이들은 차에서 내리지는 않고 차에 탑승한 채 범행을 시도했다.이들은 20대 초반으로 중학생 때부터 친구 사이인 것으로 파악됐다. 이들 중 A씨와 B씨는 대학생, C씨는 자영업자였으며, A씨의 아버지 소유 차량을 타고 범행을 한 것으로 조사됐다.이들이 범행을 시도한 학교는 총 2곳이었으며 피해자는 저학년 남학생 4명이었다.이들은 경찰 조사에서 전날 술을 마신 뒤 만나 점심으로 짬뽕을 먹은 뒤 장난을 쳤다고 진술했다. 이들 중 한 명이 한 피해자를 보고 “귀엽게 생겼다. 장난 한번 칠까”라고 말했고, 이에 즉석에서 범행을 계획했지만 실제 차량에 태울 의도는 없었다고 주장한 것으로 전해졌다.경찰은 이들 중 2명에 대해 미성년자 유인 미수 혐의로 구속영장을 신청했다. 이들 중 일부는 전과가 있었으며, 구속영장을 신청할 때 이를 참고했다고 경찰은 설명했다.다만 B씨는 “잘못하면 중대 범죄가 될 수 있다”며 범행을 제지해 구속영장을 신청하지 않았다고 경찰은 덧붙였다.김소라 기자