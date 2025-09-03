“1박 400만원 실화?”…‘바가지’ 논란 부산, 불꽃축제 앞두고 숙박비도 ‘껑충’

광안리 숙박요금, 10만원대에서 100만원대로 ‘껑충’

수영구 “인력 투입해 단속 나설 것”

최근 부산 관광지 일부 업소의 ‘바가지 요금’이 도마 위에 오른 가운데, 불꽃축제를 앞두고 광안리 인근 숙박비도 치솟고 있다.숙박 공유 플랫폼 에어비앤비는 3일 현재 부산불꽃축제 행사일인 11월 15일 광안리 해수욕장 인근 업소 상품을 판매하고 있다. 이 일대 숙박업소 상품 가격은 낮게는 30만원대에서 높게는 400만원대까지 책정돼 있다. 주로 100만원 안팎의 상품이 많은 상황이다.그러나 전날까지만 해도 이 일대 숙박업소 상품 가격은 최대 40만 원 안팎 수준에서 10만원대 상품이 많았다.이 때문에 숙박업소를 예약하려던 관광객들의 불만이 쏟아지는 상황이다.지난 7월에는 부산불꽃축제 날짜 변경을 뒤늦게 인지한 한 숙박업주가 기존 예약 손님에게 거액의 추가 요금을 요구했다가 수영구에 신고되기도 했다.부산불꽃축제날 65만원에 숙박을 예매한 한 예약자에게 업주가 다음날 전화를 걸어 135만원의 추가 비용을 요구한 것이다. 업주는 추가 비용을 내지 않자 자체적으로 환불 처리를 했다.수영구는 업주가 환불 규정을 따랐기 때문에 법적으로 제재할 방법은 없다며 별다른 조치는 하지 않았다.관계자는 “신고를 받고 현장에 나가긴 했다”면서도 “이 건은 손님이 여러 방을 잡은 상태로 숙박권을 다른 사람에게 파는 과정에서 예약 날짜 등이 엉켜 판매자가 추가 요금을 요구한 경우였다”고 설명했다.수영구는 숙박업소나 음식점 등에 대한 현장 점검을 강화하는 한편 가격 모니터링을 주기적으로 진행할 계획이다.구 관계자는 “축제를 앞두고 매년 숙박, 일반 음식점에 대해 요금표와 손님이 실제 지불한 가격이 맞는지 점검을 벌이고 있다”며 “문제 되는 곳이 많을 경우 현장에 추가로 인력을 투입해 확인할 계획”이라고 전했다.앞서 최근 기장군에서는 관광지인 해동용궁사 인근 한 노점상에서 어묵 1개를 3000원에 판매해 논란이 일었다.기장군은 전통시장 상인회 등과 협력하는 한편 별도 상인회 조직이 없는 해동용궁사 인근 점포에서는 자체 캠페인을 진행할 계획이다.기장군 관계자는 “관광객을 상대로 바가지 상술을 쓰는 것은 기장군의 이미지를 훼손하는 것”이라고 말했다.부산 중구 자갈치시장의 한 업소도 최근 해삼 1접시를 7만원에 판매해 논란을 빚자 인근 상인회가 캠페인에 나선다.자갈치 시장 인근에 있는 어패류조합, 신동아시장, 자갈밭상인회, 외식업지부 등 4개 상인회는 오는 5일 바가지요금 근절과 관련한 캠페인을 진행할 예정이다.바가지요금과 관련한 소비자들의 불만이 잇따르자 이재명 대통령도 전날 이에 대해 언급하며 대책 마련을 촉구한 상태다.부산의 대표 관광지인 해운대구 관계자는 “바가지요금 논란은 해당 지역의 도시 이미지에 치명적인 타격을 줄 수밖에 없다”며 “최근 정부에서 공공의 피해가 크다고 언급한 만큼 현장을 더욱 면밀히 살필 것”이라고 말했다.이보희 기자