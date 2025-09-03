[속보] 서울 서부간선도로서 차량 화재…양방향 통제

이미지 확대 서울신문 속보 이미지.

3일 오전 7시 7분쯤 서울 금천구 서부간선도로 성산대교 일직방향에서 차량 화재가 발생했다.불은 이날 오전 7시 45분쯤 완전히 진압됐으며, 인명 피해는 없었다고 소방당국은 밝혔다.서울시 교통정보에 따르면 서부간선요금소에서 광명대교, 성산대교 방향이 화재 진압으로 양방향 전면 통제됐다는 안내 문자가 발송됐다.소방당국은 “화재가 진압되면서 곧 도로 통제도 해제될 것”이라고 전했다.김소라 기자