싸이, 향정신성의약품 대리 처방 혐의 입건…‘오재원 그 약물’

대면 진료 없이 처방 받아…매니저 대리 수령

이미지 확대 가수 싸이. 2022.4.29. 연합뉴스 자료사진

가수 싸이(본명 박재상·48)가 향정신성의약품을 대리 처방 받은 혐의로 경찰에 입건된 것으로 알려졌다.27일 동아일보 등에 따르면 서울 서대문경찰서는 의료법 위반 혐의로 싸이와 그에게 향정신성의약품에 해당하는 수면제를 처방한 대학병원 의사를 입건해 수사 중이다.경찰은 싸이가 2022년부터 최근까지 대면 진료를 받지 않은 채 서울의 한 대학병원에서 향정신성 의약품인 ‘자낙스’와 ‘스틸녹스’를 처방받고, 매니저를 통해 대리 수령했다는 고발을 접수하고 수사에 나섰다. 경찰은 관련 진료 기록 확보를 위해 최근 해당 병원을 압수수색했다.자낙스는 불안 장애 치료와 증상 완화 효과를 가진 의약품이며 스틸녹스는 성인의 불면증 단기 치료에 효과가 있는 전문의약품이다. 두 의약품 모두 의사의 진단과 처방이 필요한 향정신성의약품에 해당한다.앞서 국가대표 출신 전 프로야구 선수 오재원(40)씨가 자낙스와 스틸녹스 등을 대리 처방받은 혐의로 지난해 12월 1심에서 징역 1년 6개월을 선고받은 바 있다.싸이 측은 “이전엔 대면으로 약을 처방받았지만 이후 바쁜 일정으로 매니저가 대신 수령한 것”이라며 “다른 사람 이름으로 약을 대리 처방받지 않았고, 해당 의약품을 과다 복용한 적도 없다”고 해명한 것으로 전해졌다.향정신성의약품은 원칙적으로 의사의 대면 진료를 거쳐야 처방이 가능하다. 환자 본인이 직접 수령하는 것이 원칙이며 가족이나 간병인 등 극히 제한된 경우에만 대리 수령이 허용된다. 코로나19가 유행한 2020년 2월부터 한시적으로 향정신성 의약품의 전화처방·대리수령이 허용됐지만, 2021년 11월부터 대면 처방만 가능하게 바뀌었다.싸이의 소속사 피네이션 측은 “명확한 사실관계를 확인 중”이라며 “구체적으로 파악해 입장을 표명하겠다”고 전했다.이보희 기자