“산후조리원서 아기 바뀌어…다른 母 품에서 모유수유 목격했습니다”[이슈픽]

유튜버 “조리원서 아기 바꿔 건네고 은폐 정황” 폭로

조리원 측 “사과 후 전액 환불...재발 방지 대책 마련”

이미지 확대 국내 한 산후조리원에서 모유수유 시간에 아기를 잘못 전달해 아기가 바뀐 사연이 전해졌다. 유튜브 채널 ‘누히’ 캡처

이미지 확대 신생아 요람 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 서울신문 DB

이미지 확대 신생아 자료사진(해당 기사와 직접적 관련 없음). 뉴스1

국내 한 산후조리원에서 모유수유 시간에 아기를 잘못 전달해 잠시 아기가 바뀐 사연이 전해졌다.유튜브 채널 ‘누히’에는 지난 25일 ‘조리원에서 겪은 믿기 힘든 일. 제 아기가 바뀌었어요’라는 제목의 영상이 올라왔다.지난 6월 출산한 유튜버 A씨는 “조리원 입소 이틀 만에 황당한 일을 겪었다”며 “아기를 낳은 지 고작 6일 만에 조리원 수유실에서 아기가 바뀌는 일이 있었다”고 밝혔다.이어 “아기가 바뀐 것도 모자라서 ‘사과’(태명)가 다른 엄마의 모유를 먹고 있는 장면을 제가 보게 됐다”며 “황당하다 못해 이게 무슨 일인가 싶다. 그런 일이 제게 일어났다”고 토로했다.당시 조리원 입소 이틀째였던 A씨는 수유실에서 아이를 기다리던 중 조리원 관계자로부터 “○○ 어머님”이라는 잘못된 호명을 들었다. A씨가 “저는 사과 엄마다”라고 정정하자 담당자는 신생아실로 들어갔다. 그러나 이후 신생아실에 사과가 없어 술렁이는 소리가 들렸다.A씨는 “그분들도 놀라서 사과를 찾는 소리가 들렸다. 저는 제 아기가 없다고 하니까 너무 황당하지 않겠느냐. 그때부터 귀를 쫑긋하고 눈에 불을 켜고 내가 지금 듣는 게 진짜인가 생각했다”면서 “그때 내 반대쪽 앞에서 수유하던 ‘딸기’(태명) 어머니에게 안겨 있는 아기를 신생아실에서 황급히 데려가시더라. 걔가 딸기가 아니라 사과였다”고 밝혔다.그는 “선생님이 ‘아기 확인할게요’ 하고 딸기 어머니에게서 아기를 데려갔다가 ‘아기 괜찮네요’ 하며 다시 딸기 어머니께 안겨드렸는데 전에 데려갔던 아기와 뒤통수가 달랐다. 그러고는 제게 사과가 안겨졌다”고 당시 상황을 설명했다.아기가 뒤바뀐 게 확실하다고 생각한 A씨는 즉시 신생아실에 확인을 요청했지만 관계자는 “절대 그런 일 없다”고 부인했다. A씨가 재차 확인을 요청하자 관계자는 “아닌 것 같다”며 “내일 오전에 연락드리겠다”고 말했다. 결국 A씨가 직접 신생아실을 찾아 딸기 부모와 4자 대면을 한 끝에 아기가 뒤바뀌었던 사실이 확인됐다.A씨는 “제가 찾아가기 전 이미 조리원 측이 상대 부모에게 찾아가 울며불며 사과했다고 하더라. 그런데 저한테는 끝까지 ‘그런 일 없다’고 거짓말을 한 게 더 화가 났다”고 했다. 그는 뒤늦게 조리원 대표의 대리인, 조리원 원장과 상대 부모가 참석한 자리에서야 정식으로 사과를 받고 조리원을 조기 퇴소했다.A씨는 “사람이 하는 일은 실수가 있을 수 있다고 생각한다. 제일 화가 났던 부분은 실수가 생겼을 때 바로 인정하고 사과하지 않았던 것”이라며 “내가 보고 들은 사실에 대해 확인 요청하는데 거짓말하는 곳에 어떻게 아기를 맡기겠냐”고 지적했다.해당 조리원 측은 27일 다수 매체를 통해 “수유실에서 아이를 전달받는 과정에서 소통 오류가 있었다. 당사자들에게는 전액 환불 처리해드렸다”며 “당시 당황스러운 상황이라 바로 말씀을 못 드렸던 부분은 저희가 잘못한 게 맞다”고 사과했다.이어 “해당 사건 이후 신생아와 산모 이름 확인 과정을 강화했으며, 아기들에게 발찌 부착을 하기로 했다”며 후속 조치를 마련했다고 밝혔다.이보희 기자