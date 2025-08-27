인형탈 쓰고 흉기 휘두른 20대女 체포…경찰에 “야옹” 대체 무슨 일?

대형마트에서 인형 탈을 뒤집어쓰고 흉기로 시민들을 위협하던 20대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
27일 경남 거제경찰서 등에 따르면 지난 2일 오후 7시 23분쯤 경남 거제시 옥포동의 한 대형마트에서 인형 탈을 쓴 채 흉기를 들고 돌아다닌 여성 A(20대)씨가 현행범으로 체포됐다.
경찰에 따르면 A씨는 거제시의 한 대형마트 완구매장에서 인형 탈을 쓴 채 흉기 2자루를 들고 허공에 휘두르면서 돌아다니거나 흉기로 가판대를 찍는 등 불안감을 조성한 혐의를 받는다.
당시 A씨의 범행으로 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다. 112신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 제압한 뒤 현행범 체포했다. 정신 병력이 있던 그는 병원에 강제 입원 조처됐다.
체포 직후 A씨는 경찰에게 “야옹”, “그건 말할 수 없다냥”, “그딴 걸 내가 왜 말하냥” 등의 발언을 한 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨를 입건해 정확한 경위를 조사하고 있다.
하승연 기자
