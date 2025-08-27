스포츠 역베팅 불법 도박 사기 피해자만 742명… 피해액만 234억원

이미지 확대 제주경찰청은 일명 ‘OO볼’ 게임 사이트와 관련해 투자자들을 끌어모은 혐의로 30대 남성 A씨와 40대 남성 B씨 등 2명을 추가로 검거해 검찰에 송치했다. 제주경찰청 제공

스포츠 ‘역베팅’ 사이트 사건의 피해자가 700여명에 이르며 피해액은 234억원에 달하는 것으로 파악됐다.제주경찰청은 경기 점수를 맞히지 못했을 때 배당금을 지급하는 이른바 역베팅 불법 스포츠 도박 사기 사건으로 피해를 본 피해자가 이달 15일 기준 총 742명, 피해액은 234억원에 이른다고 27일 밝혔다.경찰은 일명 ‘OO볼’ 게임 사이트와 관련해 투자자들을 끌어모은 혐의로 30대 남성 A씨와 40대 남성 B씨 등 2명을 추가로 검거해 검찰에 송치했다.불법도박사이트 OO볼은 해외에 서버를 두고 스포츠 경기에서 지는 팀에 돈을 걸어 이익을 얻는 ‘역베팅’ 구조로 운영됐으며 원금 보장은 물론 고수익을 안겨주겠다고 속인 것으로 드러났다. 특히 주변 사람을 모집해 투자금을 넣어야만 베팅에 참여할 수 있도록 다단계 방식으로 전국을 돌며 투자자를 끌어들였다.앞서 지난 24일 충북 옥천에서도 도박 사이트 모집책 7명을 검거하고, 이 가운데 총책 역할을 한 센터장 등 2명을 구속 송치했다. 지난해 7월부터 올해 3월까지 총 24명을 불법 도박에 끌어들였으며 피해자들이 날린 돈만 11억 원에 달하는 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “피해자가 계속 늘고 있어 추가 피해 접수 가능성이 크다”며 “공범 추적과 자금 흐름 분석에 수사력을 집중하고 있다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자