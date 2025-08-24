청주 다세대주택 불…20대 여성 숨져

이미지 확대 119

24일 오전 0시쯤 충북 청주 서원구 수곡동의 한 다세대 주택 2층에서 불이 났다.이 불로 집 안에 있던 20대 여성이 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. 불은 주택 내부 5㎡ 등을 태워 소방서 추산 149만원의 재산 피해를 냈다.경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.청주 남인우 기자