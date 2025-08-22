[포토] 세곡동 화훼단지 화재… 잔불 정리 중

1 / 8 이미지 확대 22일 강남 세곡동 화훼단지에서 화재가 발생해 연기가 나고 있다. 2025.8.22 독자 제공

이미지 확대 22일 오후 화재가 발생한 서울 강남구 세곡동 화훼단지 인근에서 소방대원들이 잔불 정리를 하고 있다. 2025.8.22 연합뉴스

22일 오후 2시 13분께 서울 강남구 세곡동 화훼단지 내 비닐하우스에서 불이 났다.소방 당국은 관할 소방서 인력과 장비 전체를 투입하는 대응 1단계를 발령해 불을 진화하고 있다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.온라인뉴스팀