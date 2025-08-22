메뉴
용인 오피스텔 주차장서 30대女 살해…용의자 홍천 야산서 긴급체포

이보희 기자
수정 2025-08-22 10:50
입력 2025-08-22 09:41
이미지 확대
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB
경찰 폴리스라인 자료사진. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB


경기 용인시 한 오피스텔 주차장에서 30대 여성을 살해한 뒤 달아났던 용의자가 하루만에 경찰에 검거됐다.

경기 용인서부경찰서는 살인 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 22일 오전 8시 56분쯤 강원 홍천군 야산에서 긴급체포했다고 밝혔다.

경기남부경찰청 소속 수색견 핸들러가 A씨를 발견한 뒤 강원경찰청 형사기동대가 그를 체포한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 강원경찰청에서 용인서부경찰서로 압송해 자세한 경위를 조사할 방침이다.

A씨는 전날 오전 2시 40~50분쯤 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 지인인 30대 여성 B씨를 미리 준비한 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.

사건 발생 후 3시간여가 지난 오전 5시 45분쯤 한 주민이 숨진 B씨를 발견해 신고했다.



경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 A씨를 용의자로 특정한 뒤 추적 수사를 진행해왔다.

이보희 기자
