무궁화호 열차에 치여 철로 근로자 2명 사망·4명 중상

이미지 확대 무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 치는 사고가 발생한 19일 경북 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 경찰과 소방, 코레일 등 관계자들이 사고가 난 무궁화호 열차를 조사 하고 있다. 2025.8.19 연합뉴스

19일 오전 10시 50분쯤 경북 청도군 경부선 철로에서 무궁화 열차에 선로 근로자 7명이 치이는 사고가 발생했다.경찰과 코레일(한국철도공사), 청도군 등에 따르면 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차가 선로 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 덮쳤다.이 가운데 2명은 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 사망했다. 4명은 중상, 1명은 경상을 입은 것으로 파악됐다.사고 열차에는 승객 89명이 타고 있었으며, 탑승객 중 부상자가 발생했는지는 아직 알려지지 않았다.사고가 난 구간은 상행 선로를 이용해 상·하행 열차가 교대 운행 중인 까닭에 일부 열차 운행이 지연되고 있다.코레일 측은 “최근 청도 지역에 비가 많이 왔던 까닭에 사고를 당한 작업자들은 시설물 점검을 하고 있었다”며 “정확한 사고 경위를 조사 중”이라고 밝혔다.이정수 기자