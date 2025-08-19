의령나들목 노동자 끼임 사망…경찰·노동부, 포스코이앤씨 압수수색

천공기 끼임 사망사고 원인 규명 주력

경찰·노동부 업무상과실치사 등 수사

정희민 포스코이앤씨 사장 등이 지난달 29일 인천 송도 본사에서 연이은 현장 사망사고와 관련한 담화문 발표에 앞서 관계자들과 사과 인사하고 있다. 이재명 대통령은 이날 오전 국무회의 모두발언을 통해 올해 포스코이앤씨 현장에서 연이은 산업재해 사고로 노동자들이 숨진 사실을 언급하며 질타했다. 연합뉴스

지난달 포스코이앤씨가 시공하는 함양울산고속도로 의령나들목 공사 현장에서 노동자 사망사고가 난 일과 관련해 경찰과 고용노동부가 강제수사에 착수했다.경남경찰청 형사기동대와 고용노동부 창원지청은 19일 경남 의령군 함안울산고속도로 공사 현장과 포스코이앤씨 인천 송도 본사를 압수수색 했다.경찰과 노동부는 이번 압수수색에 50여명을 투입했다.양 기관은 압수수색으로 함양울산고속도로 의령나들목 공사 현장에서 발생한 천공기 끼임 사망사고 원인 규명에 주력한다.공사시공·안전관리 등과 관련한 자료를 확보하고, 방호조치 등 안전 수칙 준수 여부와 해당 건설사에서 반복적으로 중대재해가 발생하는 구조적 원인을 살펴본다.경찰은 업무상과실치사 혐의로 현장 소장 등 2명을 입건한 상태다. 노동부는 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 혐의로 수사를 진행하고 있다.지난달 28일 오전 10시 43분쯤 의령군 부림면 함양울산고속도로 공사 현장에서 작업자가 건설기계에 끼여 숨지는 사고가 났다.경찰 등에 따르면 이날 60대 A씨는 건설 현장 20m 높이에서 사면 보강 작업을 하다 천공기(지반을 뚫는 건설기계)에 딸려 들어갔다. A씨는 병원으로 이송됐지만 끝내 목숨을 잃었다. 사고 직후 공사는 중단했다.이 사고에 앞서 포스코이앤씨가 시공을 맡은 현장에서는 지난 1월 경남 김해 아파트 신축 현장 추락사고, 4월 경기 광명 신안산선 건설 현장 붕괴 사고와 대구 주상복합 신축 현장 추락사고 등 올해 들어 여러 차례 사망 사고가 발생했다.잇단 산업 재해 사망 사고에 이재명 대통령도 포스코이앤씨를 강하게 질타했다.이 대통령은 네 번째 노동자 사망사고가 발생한 다음 날인 지난달 29일 국무회의에서 포스코이앤씨를 언급하며 “미필적 고의에 의한 살인 아니냐”며 강하게 질타했다.정희민 포스코이앤씨 사장은 반복된 중대재해 사고에 책임을 지고 이달 5일 사의를 표명했다.그는 “포스코이앤씨를 책임지는 사장으로서 사고가 반복된 것에 대해 무거운 책임을 통감한다”며 “모든 책임을 지고 자리에서 물러나겠다”고 밝혔다.의령 이창언 기자