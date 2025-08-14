경기 평택서 사실혼 관계 여성 살해 40대 자수···재결합 거부에 ‘격분’

이미지 확대 경기 평택경찰서

사실혼 관계에서 별거 중인 여성을 찾아가 목 졸라 살해한 40대가 경찰에 붙잡혔다.경기 평택경찰서는 살인 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 14일 밝혔다.A씨는 13일 오후 9시부터 자정 사이 평택시에 있는 사실혼 관계의 40대 여성 B씨가 사는 아파트에서 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 달아난 혐의를 받고 있다.B씨의 아들은 귀가 직후인 14일 0시 27분쯤 “어머니가 쓰러져 숨을 쉬지 않는다”라고 119에 신고했다. 소방 당국의 심폐소생술(CPR)을 받으며 병원으로 옮겨진 B씨는 이날 4시쯤 숨졌다.아파트 CCTV 영상 등을 토대로 A씨를 추적하던 경찰은 자수하겠다는 연락을 받았고, 오전 11시 58분 경찰서를 찾아온 A씨를 긴급체포했다.A씨는 최근 별거를 시작한 B씨를 찾아가 재결합을 요구했으나 거절당하자 홧김에 범행했다고 진술한 것으로 알려졌고, 가정폭력 등의 신고 이력은 없는 것으로 나타났다.경찰은 A씨에 대한 조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 계획이다.안승순 기자