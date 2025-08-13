중앙분리대 넘던 50대, 차량 4대에 잇달아 치어 숨져(종합)

이미지 확대 부산 영도구 봉래동 사고 현장. 부산경찰청 제공

부산에서 도로를 건너던 50대 남성이 차량에 치인 뒤 숨져 경찰이 수사에 나섰다.13일 부산 영도경찰서에 따르면 전날 오후 7시 26분쯤 영도구 봉래동 한 도로에서 50대 남성이 중앙분리대를 넘어가려다 균형을 잃고 뒤로 넘어졌다.경찰에 확보한 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 이 과정에서 승용차 한 대가 남성을 들이받고 아무런 조처 없이 떠나는 장면이 포착됐다.이어 쓰러진 남성을 승용차 2대와 스포츠유틸리티차(SUV) 등 총 3대가 잇달아 쳤다.119구급대는 심정지 상태인 남성에게 심폐소생술을 하며 병원으로 이송했으나, 남성은 끝내 숨졌다.경찰은 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 운전자의 신원을 특정했다. 남성을 처음 친 차량 운전자의 나이는 30대로 확인됐다.경찰은 운전자들의 차량 블랙박스 영상 등을 확인해 도주의 고의성 여부를 파악하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.이정수 기자