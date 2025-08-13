메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

중앙분리대 넘던 50대, 차량 4대에 잇달아 치어 숨져(종합)

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이정수 기자
이정수 기자
수정 2025-08-13 11:04
입력 2025-08-13 10:13
이미지 확대
부산 영도구 봉래동 사고 현장. 부산경찰청 제공
부산 영도구 봉래동 사고 현장. 부산경찰청 제공


부산에서 도로를 건너던 50대 남성이 차량에 치인 뒤 숨져 경찰이 수사에 나섰다.

13일 부산 영도경찰서에 따르면 전날 오후 7시 26분쯤 영도구 봉래동 한 도로에서 50대 남성이 중앙분리대를 넘어가려다 균형을 잃고 뒤로 넘어졌다.

경찰에 확보한 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 이 과정에서 승용차 한 대가 남성을 들이받고 아무런 조처 없이 떠나는 장면이 포착됐다.

이어 쓰러진 남성을 승용차 2대와 스포츠유틸리티차(SUV) 등 총 3대가 잇달아 쳤다.

119구급대는 심정지 상태인 남성에게 심폐소생술을 하며 병원으로 이송했으나, 남성은 끝내 숨졌다.

경찰은 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 운전자의 신원을 특정했다. 남성을 처음 친 차량 운전자의 나이는 30대로 확인됐다.



경찰은 운전자들의 차량 블랙박스 영상 등을 확인해 도주의 고의성 여부를 파악하는 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기