경북 경주서 호텔 사우나 노출 사고…“유리필름 교체”

이미지 확대 호텔 사과문. 홈페이지 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 경주의 4성급 호텔 사우나 시설의 유리창 보호 필름이 훼손되면서 내부 모습이 외부에 노출되는 일이 발생했다.12일 경주 한 호텔 등에 따르면 지난 6일쯤 호텔 이용자 A씨가 여성 사우나와 탈의실이 외부에서 보이는 것을 발견한 뒤 호텔 측에 알렸다.이후 A씨는 온라인 커뮤니티에 “여성 사우나에서 사람이 오가는 모습이나 탈의실에서 계단으로 내려와 사우나에 들어가는 모습이 외부에서 보였다”며 “그림자로 라인이 보이는 수준을 넘어 무슨 옷을 입고 있는 정도까지 보였다”는 글을 올리며 알려졌다.그는 “노출 사고를 당한 모든 이들에게 호텔이 사과해야 한다고 생각해 글을 올렸다”고 덧붙였다.A씨가 통보한 직후 호텔 측은 남녀 사우나 통유리 필름을 재시공하고, 사우나 유리창에 붙여 놓은 보호 필름 성능이 떨어지면서 발생한 일이라고 해명했다.호텔 측은 홈페이지 사과문을 통해 “사우나 시설은 사생활 보호를 위한 필름이 시공돼 있으나 최근 이상 고온과 직사광선으로 성능이 저하돼 문제가 발생한 것으로 판단한다”며 “이 내용을 확인한 즉시 사우나 시설 영업을 중단하고 필름을 교체했다”고 설명했다.이어 “재발 방지를 위해 주기적으로 시설을 점검하고 임직원 보안인식 강화 교육을 할 예정”이라며 “고객 여러분께 불편을 끼쳐드려 사과드린다”고 밝혔다.경주 김형엽 기자