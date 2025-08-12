불에 탄 BMW·사라진 운전자… 숨진 채 발견된 곳은 100여m 떨어진 공사장

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

불에 탄 차량 운전자가 실종 신고 접수 11시간여 만에 인근 공사장에서 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.11일 경기 광주경찰서에 따르면 전날 오후 9시쯤 40대 남성 A씨 가족으로부터 ‘A씨가 실종됐다’는 내용의 112 신고가 접수됐다.이후 같은 날 오후 10시 49분쯤 경기 광주시 목동 한 산자락에 주차돼 있던 A씨 명의 렌터카 BMW 차량에서 화재가 발생했다.차량 제조사 신고로 출동한 경찰로부터 공동 대응 요청을 받은 소방당국은 화재 발생 30여분 만인 오후 11시 22분쯤 불을 진압했다.전소된 차량 내부에서 A씨는 발견되지 않았다.경찰은 휴대전화 위치값을 확인하는 등 A씨 추적에 나섰고, 그는 차량이 발견된 지역에 있는 것으로 나타났다.수색에 돌입한 경찰은 실종 신고 11시간여 만인 이날 오전 8시 42분쯤 차량으로부터 100여m 떨어진 공사장 내부에서 숨져 있는 A씨를 발견했다.A씨 시신에서 타살 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았으며 유서 역시 발견되지 않은 것으로 전해졌다.경찰은 A씨 가족 등을 상대로 자세한 사건 경위를 조사 중이다.이정수 기자