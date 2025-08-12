“트럼프 대통령”… 경복궁 또 ‘낙서 테러’

매직으로 훼손하던 70대 현장 체포

유산청, 레이저로 제거… “엄정 대응”

이미지 확대 낙서 제거팀, 경복궁 긴급 출동 11일 70대 남성이 경복궁 석축에 낙서를 하다 발각된 가운데 국립고궁박물관 유물과학과 소속 보존 처리 전문가들이 낙서 제거 작업을 벌이고 있다.

‘스프레이 낙서 테러’로 한 차례 곤욕을 치렀던 경복궁이 또다시 낙서로 얼룩졌다. 11일 국가유산청에 따르면 이날 오전 8시 10분쯤 경복궁 광화문 석축에 낙서 중이던 김모(79)씨를 궁능유적본부 경복궁관리소 소속 근무자가 발견해 경찰에 인계했다.신고를 받고 출동한 경찰은 김씨를 현행범으로 체포했다. 김씨는 광화문에 있는 3개의 홍예문 가운데 좌측과 중앙 사이에 있는 무사석(홍예석 옆에 층층이 쌓은 네모반듯한 돌)에 검은 매직으로 낙서를 남겼다. 그는 ‘국민과 세계인에 드리는 글’이라고 쓴 뒤 그 아래에 ‘트럼프 대통령’까지 적었다. 경찰은 범행 동기와 경위 등을 확인하고 있다. 글자가 적힌 범위는 가로 약 1.7ｍ, 세로 0.3ｍ에 달한다.국립고궁박물관 유물과학과 소속 보존 처리 전문가들이 가림막을 설치하고 약품과 레이저 기기를 동원해 이날 오후 5시쯤 낙서 제거를 완료했다. 이날 오후 1시에 예정돼 있던 광화문 파수 의식은 취소됐으며 수문장 교대 의식은 약식으로 진행됐다.국가유산청은 엄정 대응할 방침이다. 2023년 12월 발생한 스프레이 테러 사건과 관련해서는 낙서를 사주한 30대 남성은 항소심까지 징역 8년 등의 중형을 선고받았으며, 10대 낙서범은 장기 2년, 단기 1년 6개월의 실형이 선고됐다. 모방 범죄를 저지른 20대 남성에게도 징역형의 집행유예 판결이 내려졌다.윤수경 기자