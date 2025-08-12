예스24, 해킹 두 달 만에 또 7시간 먹통

랜섬웨어 공격당해 접속장애

2025-08-12 9면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

회원 수가 2000만명에 이르는 국내 최대 인터넷서점 예스24가 지난 6월 해킹 사태 이후 두 달 만에 또다시 랜섬웨어 공격을 받아 서비스가 전면 중단됐다가 7시간 만에 복구되는 사태가 벌어졌다.11일 예스24에 따르면 이 회사 인터넷 사이트와 앱 등은 이날 새벽 4시 40분쯤 외부로부터 랜섬웨어 공격을 당해 접속 불능 상태에 빠졌다. 1차 공격 때와 달리 이번에는 백업 데이터에 문제가 발생하지 않아, 사고 발생 직후 시스템 차단과 보안 점검 조치, 복구 작업을 실시하면서 약 7시간이 지난 오전 11시 30분쯤 모든 서비스가 정상화됐다.예스24는 지난 6월 9일 랜섬웨어 해킹을 당해 앱과 인터넷 통신망이 완전히 마비됐고, 먹통이 된 지 나흘 만인 13일부터 서비스를 순차적으로 재개한 바 있다. 예스24가 또다시 해킹 공격을 받은 것에 대해 보안 전문가들은 “1차 공격 후 원인을 규명하고 후속 보안 조치를 했을 텐데 상대적으로 이 부분이 부족했던 것으로 보인다”고 지적하며 “1차 공격 때 공격자들의 요구에 따라 대가를 지불하고 사태를 무마한 것도 또 하나의 요인”이라고 짚었다.유용하 전문기자