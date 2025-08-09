메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

한강 떠있던 요트서 화재…“폭발음 들렸다” 불길 휩싸여 침몰 (영상) [포착]

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
윤예림 기자
수정 2025-08-09 10:55
입력 2025-08-09 10:55

반포대교 인근 요트 화재…탑승객 6명 모두 대피

이미지 확대
8일 저녁 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에서 항행 중이던 요트에서 화재가 발생했다. 소방당국에 따르면 화재는 발생 약 30분 만인 9시 16분 진압됐으며 요트에 탑승한 6명이 경상을 입고 대피했다. 2025.08.08 뉴시스(독자 제공)
8일 저녁 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에서 항행 중이던 요트에서 화재가 발생했다. 소방당국에 따르면 화재는 발생 약 30분 만인 9시 16분 진압됐으며 요트에 탑승한 6명이 경상을 입고 대피했다. 2025.08.08 뉴시스(독자 제공)


이미지 확대
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)


서울 한강에 떠 있던 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피하는 일이 발생했다. 다행히 인명 피해는 없었다.

9일 소방당국에 따르면 전날 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

소방당국은 차량 19대, 인원 61명을 동원해 화재 발생 약 30분 만인 오후 9시 16분쯤 불을 완전히 껐다.

불이 난 요트에는 6명이 타 있었으며, 당시 근처에 있던 배가 빠르게 구조에 나서면서 탑승객들은 모두 무사히 대피한 것으로 전해졌다.

이미지 확대
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 엑스(X) 캡처
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 엑스(X) 캡처


이미지 확대
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)


이미지 확대
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)
8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)


화재로 인한 인명 피해는 없는 것으로 조사됐다. 탑승객 6명은 경상을 입고 병원으로 이송됐다.

불이 난 요트는 인근 민간업체에서 운영하던 선박인 것으로 알려졌다. 요트는 현재 한강 아래로 침몰한 상태다.

소방당국은 요트 연료용 기름 탓에 물 위에서도 불이 커졌다고 보고, 폭발음이 들렸다는 신고 내용 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.
김용일 서울시의원, 북가좌동 골목 상점가 상인회 설립총회 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용일 서울시의원, 북가좌동 골목 상점가 상인회 설립총회 참석

서울시는 한강으로 기름이 누출됐는지 확인하고 방재 작업에 나설 계획이다.

윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기