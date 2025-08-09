한강 떠있던 요트서 화재…“폭발음 들렸다” 불길 휩싸여 침몰 (영상) [포착]

반포대교 인근 요트 화재…탑승객 6명 모두 대피

이미지 확대 8일 저녁 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에서 항행 중이던 요트에서 화재가 발생했다. 소방당국에 따르면 화재는 발생 약 30분 만인 9시 16분 진압됐으며 요트에 탑승한 6명이 경상을 입고 대피했다. 2025.08.08 뉴시스(독자 제공)

이미지 확대 8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 엑스(X) 캡처

이미지 확대 8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 8일 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피했다. 사진은 화재가 발생한 요트. 2025.8.9 연합뉴스(독자 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 한강에 떠 있던 요트에서 불이 나 탑승객들이 대피하는 일이 발생했다. 다행히 인명 피해는 없었다.9일 소방당국에 따르면 전날 오후 8시 45분쯤 서울 반포대교 인근 한강에 떠 있는 요트에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.소방당국은 차량 19대, 인원 61명을 동원해 화재 발생 약 30분 만인 오후 9시 16분쯤 불을 완전히 껐다.불이 난 요트에는 6명이 타 있었으며, 당시 근처에 있던 배가 빠르게 구조에 나서면서 탑승객들은 모두 무사히 대피한 것으로 전해졌다.화재로 인한 인명 피해는 없는 것으로 조사됐다. 탑승객 6명은 경상을 입고 병원으로 이송됐다.불이 난 요트는 인근 민간업체에서 운영하던 선박인 것으로 알려졌다. 요트는 현재 한강 아래로 침몰한 상태다.소방당국은 요트 연료용 기름 탓에 물 위에서도 불이 커졌다고 보고, 폭발음이 들렸다는 신고 내용 등을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.서울시는 한강으로 기름이 누출됐는지 확인하고 방재 작업에 나설 계획이다.윤예림 기자