메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

[속보] “조건만남 해요” 성인 男 모텔로 유인…감금하고 돈 뜯어낸 10대 3명 검거

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
하승연 기자
수정 2025-08-08 11:23
입력 2025-08-08 11:23
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


조건만남에 응한 성인 남성을 모텔로 유인한 뒤 감금한 후 돈을 뜯어낸 10대들이 경찰에 붙잡혔다.

8일 경기 이천경찰서는 특수강도, 감금 등 혐의로 A군 등 10대 3명을 입건해 조사 중이다.

A군 등은 지난 7일 오전 0시 20분쯤 조건만남에 응한 B씨를 모텔에 감금하고 60여만원을 빼앗은 혐의를 받는다.

앞서 A군 일행 중 한명인 중학생 C양은 조건만남 사이트에 글을 올려 B씨를 모텔로 유인했다.

A군 등은 모텔 주인에게 발각될 것을 우려해 B씨를 그의 차량에 태우고 무면허 상태로 차를 몰고 다녔으며, B씨는 오전 10시쯤 차량이 정차한 사이 차 문을 열고 도망쳤다.

이들은 당시 B씨 명의로 대출받기 위해 은행을 물색 중이었던 것으로 파악됐다.

A군은 신고받고 출동한 경찰이 차량을 추격하자 10㎞가량 도주극을 벌이다 중앙분리대를 들이받는 사고를 낸 뒤 검거됐다.

경찰은 14세 미만의 촉법소년인 C양을 제외한 A군 등 2명에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
121년 역사의 서울신문 회원이 되시겠어요?
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기