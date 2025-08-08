“오후 1시 43분 황산 테러 하겠다” 팩스에 경찰 수사…또 日 변호사 명의

이미지 확대 서울 서대문구 경찰청 모습. 서울신문DB

학생들에게 황산 테러를 하겠다는 내용의 팩스를 받았다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.8일 경찰에 따르면 지난 7일 ‘가라사와 다카히로’라는 일본 변호사 명의로 ‘오후 1시 43분 학생들에게 황산 테러를 하겠다’는 내용의 팩스를 받았다는 112 신고가 접수됐다.이에 경찰은 교육 시설에 대한 순찰을 강화하고 일선 학교에 이 사실을 알려 주의를 당부했다. 또한 경찰특공대와 일선 경찰서 초동대응팀은 만일의 상황에 대비하고 있다.경찰은 2023년 8월부터 계속된 일본발(發)로 추정되는 협박 메일·팩스와 동일범 소행일 가능성에 무게를 두고 발신자를 추적 중이다.경찰은 올해 1월 가라사와 다카히로라는 이름으로 법원과 검찰, 학교 등 국내 주요 시설에 테러를 저지르겠다고 협박한 사건 38건을 수사하고 있다고 밝힌 바 있다. 이들 사건에서 폭발물 등 위험 물질은 발견되지 않았다.경찰은 국가정보원과 함께 문제의 메일과 팩스들을 살폈으나 모두 현실성이 낮은 내용이라고 결론지은 것으로 전해졌다.조희선 기자