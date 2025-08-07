아들 셋·딸 하나…‘네 쌍둥이’ 아빠에게 축하·응원 쏟아져

이미지 확대 신생아 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 픽사베이

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

네쌍둥이를 품에 안은 아빠의 사연이 공개되자 누리꾼의 찬사가 쏟아지고 있다.지난 6일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘네 아이의 아빠가 됐습니다’라는 제목의 게시물이 올라왔다.작성자 A씨는 아들 셋, 딸 하나를 얻었다며 네쌍둥이의 아빠가 된 감격을 전했다.해당 게시물은 7일 기준 댓글 1000개를 넘기며 큰 관심을 받았다.A씨에 따르면 산모는 제왕절개 수술을 무사히 마쳤으며 현재 회복 중이다.네쌍둥이는 임신 28주 3일 만에 태어나 인공호흡기에 의존하고 있지만 피검사 결과는 모두 양호한 상태라고 A씨는 전했다.그는 “최소 35주가 될 때까지는 퇴원이 어려워 아기들은 당분간 면회로만 만날 수 있다”고 했다.이어 “아내가 28주 동안 아픔을 견디며 아이들을 지켜냈다. 건강하게 수술실에서 나와줘서 정말 고맙고 존경스럽다”고 했다.이에 누리꾼들은 A씨 부부와 네쌍둥이를 향해 축하와 응원을 보냈다.문경근 기자