아들 셋·딸 하나…‘네 쌍둥이’ 아빠에게 축하·응원 쏟아져

네쌍둥이를 품에 안은 아빠의 사연이 공개되자 누리꾼의 찬사가 쏟아지고 있다.
지난 6일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘네 아이의 아빠가 됐습니다’라는 제목의 게시물이 올라왔다.
작성자 A씨는 아들 셋, 딸 하나를 얻었다며 네쌍둥이의 아빠가 된 감격을 전했다.
해당 게시물은 7일 기준 댓글 1000개를 넘기며 큰 관심을 받았다.
A씨에 따르면 산모는 제왕절개 수술을 무사히 마쳤으며 현재 회복 중이다.
네쌍둥이는 임신 28주 3일 만에 태어나 인공호흡기에 의존하고 있지만 피검사 결과는 모두 양호한 상태라고 A씨는 전했다.
그는 “최소 35주가 될 때까지는 퇴원이 어려워 아기들은 당분간 면회로만 만날 수 있다”고 했다.
이어 “아내가 28주 동안 아픔을 견디며 아이들을 지켜냈다. 건강하게 수술실에서 나와줘서 정말 고맙고 존경스럽다”고 했다.
이에 누리꾼들은 A씨 부부와 네쌍둥이를 향해 축하와 응원을 보냈다.
문경근 기자
