술 취해 지구대 들어온 男…경찰관이 반긴 반전 이유는?

술에 취한 채 경찰서 지구대로 찾아온 한 남성이 수배된 사실이 발각돼 그 자리에서 체포된 사연이 공개됐다.지난 23일 ‘경찰청’ 공식 유튜브 채널에는 ‘들어올 땐 마음대로였지만 나갈 땐 아니랍니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에 따르면 경남 창원 마산회원구 지구대로 상의를 탈의한 남성이 비틀거리며 걸어오는 모습이 담겼다.이 남성은 상의를 탈의한 상태로 지구대 문을 열었다.지구대 안에 들어온 남성은 다짜고짜 의자에 앉았다.한 경찰관이 “어떤 일로 오셨어요. 옷 입으세요”라고 말하자 이 남성은 “너 뭐라고 했어”라며 반말했다.이후 이 남성은 시비조로 “왜 바지도 벗어버릴까”라고 했다.다른 경찰관이 남성에게 건네받은 지갑에서 신분증을 꺼내 신분을 조회하는 사이 또 다른 경찰관은 남성에게 옷을 입혔다.이 남성은 옷을 입는 게 불편한지 팔을 휘저으며 저항했고, 다시 “집에 가야겠다”며 문 쪽으로 발걸음을 옮겼다.경찰은 이 남성의 신분을 조회하던 과정에서 그가 과거 공연음란 혐의로 벌금형이 내려진 수배자였던 것을 확인했다.경찰관들이 “수배된 것 보이느냐”고 묻자 남성은 갑자기 “죄송하다”며 집에 보내달라고 사정했다.경찰은 남성에게 수갑을 채웠고, 남성은 경찰관의 공무집행에 반발했다.경찰이 검찰로 인계하기 위해 순찰차에 태우려고 할 때도 남성은 격렬히 저항했다.결국 경찰관에 제압된 남성은 검찰로 넘겨졌다.문경근 기자