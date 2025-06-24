술 취해 지구대 들어온 男…경찰관이 반긴 반전 이유는?

대한매일상회 바로가기
문경근 기자
문경근 기자
수정 2025-06-24 10:05
입력 2025-06-24 08:06
'경찰청' 공식 유튜브 채널 캡처
‘경찰청’ 공식 유튜브 채널 캡처


술에 취한 채 경찰서 지구대로 찾아온 한 남성이 수배된 사실이 발각돼 그 자리에서 체포된 사연이 공개됐다.

지난 23일 ‘경찰청’ 공식 유튜브 채널에는 ‘들어올 땐 마음대로였지만 나갈 땐 아니랍니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 따르면 경남 창원 마산회원구 지구대로 상의를 탈의한 남성이 비틀거리며 걸어오는 모습이 담겼다.

이 남성은 상의를 탈의한 상태로 지구대 문을 열었다.

지구대 안에 들어온 남성은 다짜고짜 의자에 앉았다.

한 경찰관이 “어떤 일로 오셨어요. 옷 입으세요”라고 말하자 이 남성은 “너 뭐라고 했어”라며 반말했다.

이미지 확대
'경찰청' 공식 유튜브 채널 캡처
이후 이 남성은 시비조로 “왜 바지도 벗어버릴까”라고 했다.

다른 경찰관이 남성에게 건네받은 지갑에서 신분증을 꺼내 신분을 조회하는 사이 또 다른 경찰관은 남성에게 옷을 입혔다.

이 남성은 옷을 입는 게 불편한지 팔을 휘저으며 저항했고, 다시 “집에 가야겠다”며 문 쪽으로 발걸음을 옮겼다.

경찰은 이 남성의 신분을 조회하던 과정에서 그가 과거 공연음란 혐의로 벌금형이 내려진 수배자였던 것을 확인했다.

경찰관들이 “수배된 것 보이느냐”고 묻자 남성은 갑자기 “죄송하다”며 집에 보내달라고 사정했다.

경찰은 남성에게 수갑을 채웠고, 남성은 경찰관의 공무집행에 반발했다.

경찰이 검찰로 인계하기 위해 순찰차에 태우려고 할 때도 남성은 격렬히 저항했다.

결국 경찰관에 제압된 남성은 검찰로 넘겨졌다.

문경근 기자
