사회 [포토] 서울 잠수교, 26일부터 차량 통행 전면 통제 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/25/20261025800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-25 13:26 입력 2026-10-25 13:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스 이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’를 위해 관계자들이 통제작업을 시작하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스 이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스 이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스 이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스 윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어 서울시의회 바로가기 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 사진은 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스오장환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울시는 잠수교를 어떤 목적으로 조성하는가? 보행전용교 자전거전용교