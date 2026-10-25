[포토] 서울 잠수교, 26일부터 차량 통행 전면 통제

1 / 5 이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스

이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 ‘차 없는 잠수교 뚜벅뚜벅 축제’를 위해 관계자들이 통제작업을 시작하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스

이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스

이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스

이미지 확대 서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스

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서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 사진은 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스오장환 기자