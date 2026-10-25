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[포토] 서울 잠수교, 26일부터 차량 통행 전면 통제

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수정 2026-10-25 13:26
입력 2026-10-25 13:26
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윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 바로가기
thumbnail - 윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어

서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 사진은 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스

오장환 기자
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