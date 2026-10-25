매크로로 구매한 프로야구 입장권 암표로…30대 경찰에 붙잡혀

세줄 요약 매크로로 프로야구 입장권 대량 구매 후 암표 판매

1만8000원 표를 최대 24만원에 되팔아 수익 챙김

경찰, 온라인 거래 분석해 추가 암표 수사 강화

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매크로 프로그램으로 구매한 프로야구 입장권을 암표로 판매한 남성이 경찰에 붙잡혔다.대구경찰청은 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 경기 입장권을 대량으로 사들인 뒤 온라인 플랫폼 등에서 웃돈을 받고 되판 혐의(국민체육진흥법 위반)로 30대 A씨를 붙잡았다고 25일 밝혔다.A씨는 지난해 5월 중순부터 티켓 예매 사이트 접속 시 보안 문자를 자동으로 인식해 빠르게 접속하는 기능을 가진 프로그램 등으로 프로야구 입장권을 사들여 되판 혐의를 받고 있다.1만 8000원에 예매한 입장권은 티켓 거래 사이트와 중고 거래 사이트 등을 통해 최대 12배 높은 24만원에 부정 판매됐다.이런 방법으로 올해 9월 말까지 636회에 걸쳐 4500여만원(1366매) 상당을 부정 판매한 것으로 드러났다.경찰은 입장권 예매·판매 사이트상의 거래 게시물 모니터링과 판매 내용 분석 등을 통해 다수의 온라인 암표 판매 혐의자들에 대해서도 수사를 진행하고 있다.또한 프로야구 포스트시즌 동안 매크로 이용 암표 거래가 급증할 것으로 보고 단속을 강화할 방침이다.대구 김형엽 기자