안성 저수지 낚시터서 초등생 숨져

가족 있는 옆 방갈로 이동 중 물에 빠진 듯

세줄 요약 안성 저수지 낚시터서 초등생 물에 빠져 숨짐

밤늦게 방갈로 이동 중 발 헛디딘 것으로 추정

경찰, 범죄 혐의점 없어 안전사고로 조사 중

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가족과 함께 경기 안성시의 한 저수지 낚시터를 찾은 초등학생이 밤늦게 수상 방갈로 사이를 이동하다 물에 빠져 숨졌다.25일 안성경찰서와 소방 당국에 따르면 전날 오후 11시 52분쯤 안성시 죽산면의 한 저수지 낚시터에서 초등학생 A군이 사라졌다는 신고가 119에 접수됐다.소방 당국은 잠수부와 수중 드론 등을 동원해 수색에 나섰으며, 약 3시간 40분 만인 이날 오전 3시 30분쯤 방갈로 인근 수심 1.7m 물속에서 A군을 발견했다. 발견 당시 A군은 심정지 상태였다.A군은 전날 오후 10시 30분쯤 또래 일행과 함께 있던 방갈로에서 가족이 머무는 옆 방갈로로 이동하다 발을 헛디뎌 물에 빠진 것으로 추정된다.경찰은 시신에서 외상 등 범죄 혐의점이 발견되지 않아 안전사고로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.한상봉 기자