“한 명이 109억 당첨돼 인생 역전?” 로또 1등 수동 3장, 판매점 1곳서 나와

세줄 요약 제1247회 로또 1등 번호 발표

경기 화성 판매점서 수동 3장 1등

동일인일 경우 109억 수령 가능

이미지 확대 로또 관련 사진. 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 제1247회 동행복권 로또 추첨 결과. 동행복권 홈페이지 캡처

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제1247회 동행복권 로또 추첨 결과 한 판매점에서 1등 당첨이 3장이 나란히 나온 가운데, 모두 ‘수동’으로 구매한 이 판매점 1등 당첨 복권 3장을 같은 사람이 구매했다면 109억원에 달하는 당첨금을 한 사람이 받게 돼 화제다.25일 동행복권에 따르면 전날 로또 추첨에서 ‘8·14·21·22·42·45’가 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 당첨자를 결정하는 보너스 번호는 ‘24’다.당첨 번호 6개를 모두 맞힌 1등 당첨자는 총 8명으로 나타났다. 이들은 각각 36억 3743만 9250원을 받게 된다.당첨 번호 5개와 보너스 번호를 맞힌 2등 당첨자는 74명으로 당첨금은 약 6554만원이다. 5개 번호를 맞힌 3등은 2983명으로 당첨금은 약 163만원이다.4개 번호를 맞힌 4등 15만 4703명은 고정 당첨금 5만원, 3개 번호를 맞힌 5등 259만 1204명은 고정 당첨금 5000원을 받는다.1등 당첨 배출점은 자동 선택 5곳, 수동 선택 1곳으로 집계됐다.자동 선택 5곳은 ▲또또와복권방(세종 나성북로) ▲가야홀인원복권방(경기 의정부시) ▲일광 복권(경기 수원시) ▲산본역 로또명당(경기 군포시) ▲소망복권판매점(경남 양산시)이다.가장 주목받은 판매점은 수동 선택 1곳인 올인(경기 화성시)이다. 이곳에서 수동으로 구매한 3장이 모두 1등에 당첨됐기 때문이다.만약 수동 구매 3명이 동일인일 경우 109억 1231만원을 수령하게 된다.당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내(휴일인 경우 다음 영업일까지)다. 당첨금이 200만원을 초과할 경우 복권 뒷면에 이름과 주민등록번호를 기재하고 서명해 청구해야 한다.이정수 기자