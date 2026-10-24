지게차로 철근·벼 포대 이송 중 잇단 사고… 구미서 50대 2명 심정지

세줄 요약
- 구미서 지게차 이송 중 사고 잇따라 발생
- 철근 다발·벼 포대에 각각 깔려 50대 2명 심정지
- 경찰, 두 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 조사
경북 구미에서 짐을 이송하는 과정에서 사고가 연이어 발생해 경찰이 조사에 나섰다.
24일 경북소방본부와 구미경찰서에 따르면 전날 오후 1시 14분쯤 구미시 고아읍 기계 제조 공장에서 50대 A씨가 지게차를 이용한 철근 이송 작업 중 철근 다발에 깔렸다.
A씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.
앞서 낮 12시 16분쯤 구미시 도개면에서 길을 가던 50대 B씨가 벼 포대를 매달아 이송하던 지게차의 포대에 부딪혀 깔렸다.
B씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.
경찰은 사고 경위를 조사할 예정이다.
구미 김상화 기자
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