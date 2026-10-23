이성범 전 수원지검 2차장, 법무법인 동인 합류…변호사로 새출발

세줄 요약 이성범 전 수원지검 2차장, 동인 합류

산업기술 유출·영업비밀 사건 담당

공학·수사 경험 바탕 기업 보호 강화

이미지 확대 이성범 수원지검 2차장검사 법무법인 동인에 합류한 이성범 전 수원지검 2차장검사. 동인 제공

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이성범(사법연수원 34기) 전 수원지방검찰청 2차장검사가 법무법인 동인에서 변호사로 새출발한다.23일 법조계에 따르면 이 변호사는 최근 동인에 합류해 산업기술 유출과 영업비밀 침해 사건 등을 담당하며 기업의 핵심 기술과 정보자산 보호를 위한 법률서비스를 제공할 예정이다.이 변호사는 서울대학교 전기공학부를 졸업하고 고려대학교 법무대학원 지적재산권법학과를 수료했다. 2002년 제44회 사법시험에 합격한 뒤 2005년 검사로 임관해 지식재산, 첨단수사, 사이버범죄 분야에서 실무 경험을 쌓았다.서울동부지검 사이버범죄형사부장, 서울중앙지검 정보기술범죄수사부장, 대검찰청 정보통신과장, 수원지검 제2차장검사 등을 역임했으며, 2026년 8월 검찰에서 퇴직했다. 서울중앙지검 정보기술범죄수사부장 재직 당시에는 2차전지 영업비밀 유출 사건, 반도체 기술 유출 사건 등을 담당했다.그는 인공지능(AI)과 디지털 기술의 형사사법 활용 경험도 있다. 대검찰청 정보통신과장으로 재직하던 2024년 6월 ‘2024 리걸테크 인공지능 특별쇼’에서 생성형 AI의 검찰 업무 활용 방안을 발표하기도 했다. 그는 2013년엔 해킹·사이버공격 분야에서 2급 공인전문검사인 블루벨트 인증을 받았으며, 같은 해 과학수사 분야 법무부장관 표창을 수상했다. 2016년에는 산업기술보호 분야 산업통상자원부장관 표창을, 2019년에는 근정포장을 받았다.동인은 이번 영입을 계기로 산업기술 유출·영업비밀 분야의 전문성을 한층 높이고, 분쟁 예방부터 사건 발생 이후의 대응까지 기업의 기술보호를 위한 법률 지원을 확대해 나갈 방침이다. 동인 관계자는 “이 변호사의 공학적 배경과 수사·공판 경험을 바탕으로 산업기술·영업비밀 사건의 기술적 쟁점과 디지털 증거를 면밀히 검토하고, 기업별 상황에 맞는 대응을 지원할 계획”이라고 말했다.하종민 기자