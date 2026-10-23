한화청소년오케스트라, 국립소방병원서 환자·의료진 위한 ‘작은 연주회’

세줄 요약 국립소방병원서 환자·의료진 위한 작은 연주회 개최

청소년 단원들, 감사와 위로의 메시지 음악으로 전달

한화 지원 오케스트라, 지역사회 나눔 활동 지속

이미지 확대 한화그룹이 지원하는 한화청소년오케스트라가 지난 22일 국립소방병원에서 단원들이 악기를 연주하고 있다. 한화 제공

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한화청소년오케스트라가 지난 22일 충북 음성군에 위치한 국립소방병원에서 환자와 의료진 등을 위한 연주회를 열었다고 한화그룹이 23일 밝혔다.연주회는 환자와 의료진 등 100여명이 참석한 가운데 약 40분가량 진행됐다.이번 공연은 한화의 지원으로 클래식 악기 연주 실력을 쌓아온 지역 청소년 단원들이 마련했다. 단원들은 음악을 통해 국민의 안전을 위해 헌신해 온 소방공무원과 의료진에게 감사의 마음을 전하고 환자와 보호자들에게 위로와 응원의 메시지를 전했다.국립소방병원은 지난 6월 개원한 국내 최초 소방 전문 치료 병원으로, 소방공무원의 건강과 생명을 지키는 전문 의료기관이자 지역 주민을 위한 지역 거점 종합병원 역할을 하고 있다.한화청소년오케스트라는 한화그룹이 2014년부터 충남 천안과 충북 청주 지역 청소년을 대상으로 운영해 온 문화예술 사회공헌 사업으로, 매년 청소년 60여명에게 전문 강사진의 클래식 악기 교육과 오케스트라 합주 기회를 제공하고 있다. 지금까지 오케스트라를 거쳐 간 단원은 약 800명이다.한화그룹은 “앞으로도 청소년들이 음악을 통해 성장하고 배운 재능을 지역사회와 나눌 수 있도록 음악교육과 공연 활동을 지원할 계획”이라고 밝혔다.김지예 기자