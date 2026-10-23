중앙공소청, ‘노태우 비자금 의혹’ 이병기 전 청와대 의전비서관 참고인 조사

세줄 요약 이병기 전 비서관 참고인 소환 조사

노태우 일가 비자금 은닉 의혹 수사

이혼소송서 김옥숙 메모 공개로 촉발

이미지 확대 공소청 시대 개막 서울 서초구 공소청. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

노태우 전 대통령 일가의 비자금 은닉 의혹을 수사하는 공소청이 이병기 전 청와대 의전비서관을 소환 조사하고 있다.23일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 범죄수익환수부(부장 소정수)는 이날 오전 10시부터 이 전 비서관을 참고인 신분으로 조사 중이다. 이 전 비서관은 노태우 정부에서 의전비서관을, 박근혜 정부에서 대통령 비서실장으로 근무했다.비자금 은닉 의혹은 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 과정에서 노 전 대통령의 비자금으로 추정되는 자금의 존재가 드러나면서 불거졌다. 노 관장 측은 2024년 이혼소송 항소심에서 SK그룹 재산 형성에 대한 기여도를 주장하며 노 전 대통령 측 김옥숙 여사가 작성한 ‘김옥숙 메모’를 증거로 제출했다.메모에는 총 904억원 규모의 자금 내역이 적혀 있는 것으로 알려졌다. 노 관장 측은 이를 토대로 노 전 대통령의 자금 300억원이 사돈인 최종현 전 SK그룹 회장에게 전달돼 선경그룹의 경영활동에 사용됐다고 주장했다.중앙공소청은 5·18기념재단 등으로부터 김 여사와 노 관장, 노재현 주중한국대사 등 노 전 대통령 일가가 비자금을 은닉하고 세금을 포탈했다는 취지의 고발장을 접수해 수사를 이어 왔다. 지난 8월에는 김 여사 자택과 노 대사가 이사장으로 있는 동아시아문화재단 등을 압수수색했다.공소청은 지난 2일부터 시행된 개정 형소법에 따라 수사권이 없지만, 공소청법상 ‘소관 사무 경과조치’ 규정에 따라 오는 12월 30일까지 최대 90일간 기존 사건에 대해 수사를 이어갈 수 있다.하종민 기자