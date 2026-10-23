오세훈 항소심 무죄… 1심 시장직 상실형 뒤집혀

세줄 요약 항소심, 오세훈 서울시장 무죄 선고

명태균 진술 신빙성 부족 판단

강철원 전 부시장·김한정씨도 무죄

이미지 확대 입장 밝히는 오세훈 서울시장 오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 ‘명태균 여론조사 대납 의혹 사건’ 항소심 공판을 마친 뒤 나와 입장을 밝히고 있다.

연합뉴스

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‘정치브로커’ 명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고 후원자에게 비용을 대납하게 한 혐의로 1심에서 시장직 상실형을 선고받은 오세훈 서울시장이 항소심에서 무죄를 선고받았다. 항소심 재판부가 핵심 증거였던 명씨 진술의 신빙성을 인정하지 않으면서 1심 판단이 뒤집혔다.서울고법 형사7부(부장 구회근)는 23일 오후 2시 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 항소심 선고기일을 열고 이같이 선고했다.함께 기소된 오 시장 측근 강철원 전 서울시 정무부시장과 후원자인 김한정씨에게도 무죄가 선고됐다.재판부는 “이 사건 공소사실을 뒷받침할 거의 유일한 직접 증거는 명씨의 진술이 전부”라며 “이 사건 공소사실에 대한 명씨의 진술은 전체적으로 이를 그대로 믿기 어렵다”라고 밝혔다.재판부는 명씨가 오 시장이 명씨를 고소하겠다고 밝힌 2024년 12월부터 본격적으로 오 시장의 정치자금법 위반 혐의에 대해 진술하기 시작했으며, 전체적인 명씨의 진술이 과장이나 번복이 많아 신뢰하기 어렵다는 점 등을 근거로 들었다.오 시장은 지난 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10차례(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 강 전 부시장을 통해 김씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.앞서 1심 재판부는 여론조사 10건 중 5건, 총 2100만원 상당의 비용 대납 혐의를 인정해 오 시장에게 벌금 1000만원을 선고했다.정치자금법 위반 혐의로 벌금 100만원 이상 형이 확정되면 시장직을 상실하게 된다.김희리 기자