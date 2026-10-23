친환경 해양 레저 저변 확대…24일 광안리서 제1회 부산시장배 카약대회

세줄 요약 광안리해변서 제1회 부산시장배 카약대회 개최

전국 동호인·가족 500여 명 참가해 경주

광안대교 해역 3㎞ 순환 코스 경쟁

이미지 확대 제1회 부산시장배 전국바다 카약대회 포스터. 부산시 제공

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부산시는 오는 24일 오전 9시부터 광안리해변에서 ‘제1회 부산시장배 전국바다 카약대회’를 개최한다고 23일 밝혔다.이번 대회는 시가 주최하고 부산시카누연맹이 주관한다. 부산의 바다를 무대로 전국 카약 동호인이 기량을 나누면서 해양레저스포츠 저변을 넓히기 위해 마련했다.올해 처음 열리는 이번 대회에는 카약 동호인과 가족 단위 신청자 등 500여명이 참여한다. 이들은 개인전과 단체전으로 나눠 열띤 경주를 벌인다.대회 당일 오전 10시에는 개막식이 진행된다. 이어지는 본경기에서는 서프스키와 싯온카약 종목의 개인전, 단체전이 펼쳐진다. 참가자들은 광안리해수욕장에서 출발해 광안대교 해역을 도는 3㎞ 순환 코스에서 경쟁을 벌인다.시는 이번 대회가 시민에게 카약의 매력을 알리고, 자연 속에서 즐기는 친환경 스포츠에 대한 관심을 높이는 계기가 될 것으로 기대한다.전재수 부산시장은 “천혜의 자연환경을 갖춘 부산의 바다를 더 많은 사람이 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 지원하는 것이 해양수도의 진정한 역할”이라며 “광안리 앞바다에서 첫선을 보인 이번 대회를 내년에는 낙동강까지 확대해, 온 국민이 부산을 찾아 해양레저를 만끽할 수 있도록 저변을 넓혀 나가겠다”라고 덧붙였다.부산 정철욱 기자