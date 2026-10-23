정호영·박은영 셰프, 진안에서 맞붙는다…‘2026 진안고원푸드페스타’ 24일 개막

세줄 요약 진안군, 24~25일 푸드페스타 개최

정호영·박은영 셰프 라이브 배틀 진행

대학생 경연·체험행사로 미식 관광 확대

이미지 확대 진안고원푸드페스타. 진안군 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전북 진안군에서 유명 셰프들이 맛의 향연을 펼친다.진안군은 24일부터 25일까지 이틀간 진안공설운동장 일원에서 ‘2026 진안고원푸드페스타’를 진행한다고 23일 밝혔다.진안군이 주최하고 (사)진안군관광협의회가 주관한 이번 축제는 ‘진안으로 GO! 음식으로 ONE!’을 슬로건으로 청정 진안고원의 우수한 식재료를 활용한 다양한 미식 콘텐츠와 체험 프로그램이 진행될 예정이다.첫날인 24일에는 전국 대학생들이 진안 농산물을 활용해 창의적인 요리를 선보이는 ‘전국 대학생 요리경연대회’가 펼쳐진다. 또 스타 셰프 정호영·박은영이 진안 식재료로 즉석 요리 대결을 펼치는 ‘셰프 라이브 배틀’이 준비돼 있다.25일에는 청와대 총괄조리장 출신 천상현 셰프가 진안 식재료를 활용한 특별한 한 상을 선보이는 ‘고원미식회(치유한상)’가 열린다. 요리 유튜버 ‘취요남(취미로 요리하는 남자)’은 진안 흑돼지 깜도야를 활용한 요리를 소개하는 ‘고원 한입 쿠킹쇼’를 선보인다.참석자들을 위한 체험 프로그램도 풍부하다. ‘GO ONE 샌드위치 랩’, ‘블랙박스! 랜덤 비빔밥 만들기’, ‘진안고원 파르페 만들기’ 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 마련돼 있다. 음식 판매 부스와 푸드카트존, 진안의 가공식품과 로컬푸드를 소개하는 브랜드관, 농산물 직거래 장터 및 플리마켓 등도 관광객들을 기다리고 있다.군은 진안고원시장과 연계한 ‘시장 미션 BINGO’, ‘색(色) 찾아 시장 한 바퀴’, ‘영수증 이벤트’ 등을 통해 축제 방문객의 지역 상권 방문과 소비를 유도하고, 축제의 효과를 지역경제 전반으로 확산한다는 방침이다.군 관계자는 “이번 진안고원푸드페스타는 진안의 우수한 식재료를 활용한 다양한 미식 콘텐츠를 소개하고 지역 외식업체와 소상공인이 함께하는 지역상생형 축제”라면서 “진안만의 특색 있는 고원음식 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고 지역상권과 연계한 경쟁력 있는 미식 관광축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.설정욱 기자