세종대, ‘제2회 인공지능 학회’ 성료… 인턴십 성과 발표·공유

세줄 요약 세종대, 제2회 인공지능 학회 개최

인턴십 학생들, 5주 연구 성과 발표

신입생 참여 확대, 전공 탐색 지원

이미지 확대 세종대 인공지능데이터사이언스학과 ‘제2회 인공지능 학회’ 참석자들이 지난 12일 대양AI센터에서 기념촬영을 하고 있다. 세종대 제공

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세종대 인공지능데이터사이언스학과는 지난 12일 대양AI센터에서 세종대 앵커사업단과 연계해 ‘제2회 인공지능 학회’를 개최했다고 23일 밝혔다.이날 행사에서는 연구실 인턴십에 참여한 학생들이 5주간 수행한 AI 연구 성과를 발표하고 공유했다. 학생들은 연구실별 포스터 발표와 질의응답을 통해 다양한 연구 주제와 적용 사례를 소개했다.참관 대상은 학과 재학생뿐 아니라 첨단융합계열과 자유전공학부 신입생까지 확대했다. 이를 통해 학생들의 전공 탐색을 돕고 학과 내 학술 교류를 활성화했다. 행사 마지막에는 지도교수 평가를 바탕으로 우수인턴을 뽑아 연구 성과와 활동 역량을 격려했다.세종대 앵커사업단은 학생들의 연구 경험이 산업체 공동 연구와 산학협력 프로젝트로 이어질 수 있도록 지원하고, 학과 내 연구 문화 확산에 힘쓴다는 계획이다.박재우 앵커사업단장은 “학생들의 AI 연구 역량 강화와 성과 공유를 지원하고, 연구 경험이 산업체와의 공동 연구 및 프로젝트 참여로 이어지도록 연계 기반을 마련하겠다”고 말했다.김태곤 리포터