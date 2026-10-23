[포착] 얼굴 드러낸 ‘인천 흉기난동범’ 최충락…“선의의 피해자에 미안”

세줄 요약 공소청 송치, 살인미수·흉기소지 혐의 적용

송치 전 질문엔 침묵, 피해자들에 사과 발언

구월동 상업시설 난동, 10명 피해 발생

이미지 확대 인천 대형 상업시설에서 흉기난동을 벌여 살인미수 혐의로 구속된 최충락이 23일 오전 인천 남동경찰서에서 인천지방공소청으로 송치되고 있다. 2026.10.23 뉴스1

이미지 확대 인천 대형 상업시설에서 흉기난동을 벌여 살인미수 혐의로 구속된 최충락이 23일 오전 인천 남동경찰서에서 인천지방공소청으로 송치되고 있다. 2026.10.23 뉴스1

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인천 흉기난동범 최충락(59)이 공소청으로 넘겨졌다.인천 남동경찰서는 살인미수와 공공장소 흉기 소지 혐의로 구속한 최충락을 23일 공소청에 송치했다.최충락은 송치 전 ‘사람이 많은 장소를 범행 장소로 고른 이유가 무엇이냐’, ‘어린이를 범행 대상으로 고민했던 게 맞느냐’ 등의 취재진 질문에 아무런 답변도 하지 않았다.그는 ‘또 피해자가 의식불명 상태인데 할 말은 없느냐’는 반복된 물음에는 “선의의 피해자들께는 죄송합니다”라고 답변했다.최충락은 ‘선의의 피해자가 누구라고 생각하느냐’는 질문에는 ”거기에 있던 모든 사람들“이라고 답했다.최충락은 송치 당시 회색 운동복 차림이었으며 신상 공개에 따라 마스크나 모자로 얼굴을 가리지 않은 채 경찰 승합차에 올랐다.한편 최충락은 지난 13일 오후 1시 48분쯤 인천 남동구 구월동 대형 상업시설에서 이용객들을 향해 흉기를 휘둘러 10명을 살해하려 한 혐의를 받고 있다. 피해자 10명 가운데 8명이 다쳤으며, 이 중 19세 여성은 의식불명 상태에 빠졌다.최충락은 경찰 조사에서 병원 진료와 관련해 쌓인 불만을 사회에 알리고 뉴스거리를 만들기 위해 범행했다는 취지로 진술했다.최충락은 2차례의 살인미수 전력을 포함해 벌금형 이상 전과가 10범이며, 범행 당시에도 위치추적 전자장치(전자발찌)를 차고 있었다.김민지 기자