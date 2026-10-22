[단독] 해킹 징후에도… 연세대 1만여명 개인정보 유출

일주일 전에 ‘접속 권한 판매’ 글

보안점검 나섰지만 범행 못 막아

이미지 확대 연세대 포털서비스가 해킹돼 재학생 등 1만여명의 개인정보가 유출됐다. 연세대 정보통신처는 22일 ‘개인정보 유출 안내’를 통해 “연세 포털서비스에 대한 외부의 비인가 접근으로 일부 구성원의 개인정보가 유출된 사실이 확인됐다”며 “이번 사고로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”고 공지했다. 사진은 22일 서울 서대문구 연세대학교 내 무인증명발급기. 2026.10.22

연합뉴스

세줄 요약 외부 해킹으로 연세대 개인정보 약 1만명 유출

사전 해킹 징후 포착에도 범행 차단 실패

개인별 유출 항목 안내·상담 및 수사 착수

2026-10-23 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

연세대에서 외부 해킹으로 재학생과 졸업생, 교직원 등 1만여명의 개인정보가 유출됐다. 사고 발생 약 일주일 전에도 연세대 웹사이트를 원격으로 제어할 수 있는 접속 권한을 판매한다는 게시글이 올라와 학교 측이 보안점검에 나섰던 것으로 뒤늦게 파악됐다. 학교 측이 사전에 해킹이 벌어질 수 있는 정황을 확인했음에도 범행을 막지 못한 셈이다.연세대는 22일 학내 구성원들에게 “연세포털서비스에 대한 외부의 비인가 접근으로 일부 구성원의 개인정보가 유출된 사실이 확인됐다”는 안내 문자를 발송했다. 유출 사고는 지난 20일 오후 7시 41~43분과 21일 오전 10시 4~11분 사이 두 차례 발생했다. 서울경찰청 사이버범죄수사대는 해당 사건에 대해 이날 입건 전 조사(내사)에 착수했다.유출된 정보는 학번·직번, 성명, 휴대전화 번호, 이메일 주소, 일부 시스템 관리정보 등이다. 주민등록번호 등 고유식별정보와 민감정보는 포함되지 않았다. 학교 측은 피해 규모를 약 1만명으로 잠정 추산하고 있다. 연세대는 유출 경로를 차단하고 지난 21일 개인정보보호위원회에 신고했으며, 수사기관에도 수사를 의뢰했다. 이날 오후 1시부터 학교 홈페이지를 통해 개인별 유출 항목을 안내하고 피해 상담을 진행한다.연세대에서는 이번 사고 약 일주일 전에도 사이버 침해 의심 정황이 포착됐다. 지난 14일 한 텔레그램 대화방에는 연세대 도메인을 사용하는 모든 웹사이트에 ‘웹쉘’(시스템을 원격 제어하는 악성 스크립트)을 심어뒀다며 접속 권한을 300달러(약 39만 7000원)에 판매한다는 게시글이 올라왔다. 이에 학교 측은 16일 해당 글을 학내 구성원들에게 전달하며 보안점검을 요청했다. 연세대 관계자는 “점검 결과 허위 매물일 가능성이 높다고 판단했으며, 당시 별도 해킹 피해가 발생하지 않은 것으로 확인했다”고 설명했다.앞서 서강대에서도 지난 8월 약 18만건의 개인정보가 유출돼 서울청에서 수사중이다. 서강대는 외부에서 아이디와 비밀번호를 무작위로 대입하는 방식의 공격을 받았으며, 사흘 뒤 이를 차단하고 긴급 망 분리 조치를 시행했다. 서강대에서는 학번, ﻿아이디, 휴대전화 번호와 인트라넷 통합 비밀번호 등이 유출됐다.손지연·정회하 기자