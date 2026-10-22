[포토] 100인 헌다례 ‘대한민국 평안 위해’

‘워터밤 여신’ 권은비, 음란성 사진 유포 피해 입었었는데… 경찰과 손잡았다

딸 운동회에 ‘문신’ 드러내놓고 “왜 가려야 하냐” 발끈…쏟아진 비난에 결국

결혼 5개월에 어쩌다… 신지, 문원과 ‘부부 상담’ 받았다 “스트레스 줘”

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

서울 김지예·서진솔·유규상·세종 김우진·창원 이창언·포항 김형엽·대구 민경석 기자, 워싱턴 임주형·도쿄 명희진 특파원창간기획팀 쉬는 청년을 실무 인재로… 기업이 키우니 달랐다

쉬었음 청년 추적기 : 우리는 쉬지 않았습니다

김주연 기자 조선의 중심에서 오늘의 서울까지… ‘종’소리 울리는 ‘길’

김임훈 기자 서울보다 비싼 지방 사용료… 30년 전 조례에 공연 ‘발목’

박소연 기자 ‘영업부 눈치’ 끊는다… 애널리스트 돈줄 떼고 실명 성적표로 승부

정연호 기자 “그를 만나면 모두 사라졌다”…13년 만에 드러난 강화도 암매장과 ‘연쇄 실종’의 전말

듣는 그날의 사건현장

김주연 기자 정원 산책부터 한강빛섬축제, 이색 팝업까지…서울에서 만끽하는 가을

이지 기자 “20년 기다렸는데 얼마 받을지 기준도 없어”…가습기살균제 국가 배상 접수 첫날

최재헌 기자 AI라는 유령이, 美 선거판을 흔든다

박상준 글·사진 여행작가 작은 요새 맴돌면 상념의 파도는 흰 거품처럼 사라지네

박효준 기자 민주당의 ‘국회 퇴출 패키지’ 압박에도 마이웨이 이진숙

한지은·곽진웅 기자 “월급 올라도 남는 게 없네”…직장인 세금 낮추는 법안 나왔다

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

박현진 문화체육부 전문기자 1·2차전 똑같이 16안타… KIA 타선은 득점권에서 터졌다

유용하 과학전문기자 7만 5000년 전 ‘살인 사건’? 네안데르탈인 어깨 뚫은 구멍의 정체 찾았다

이주원 기자 정부 현장조사까지 막은 유엔사…DMZ 관할권 갈등, 주권 논란으로 확산

세종 김신우 기자 “실적에만 치중한 공정위… 조사·심판 분리하고 패소 책임져야”

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 통일과 경계, 그리고 기울임… 이 모든 것, 아마도 ‘사랑’

오경진의 폐허에서 무한으로

권훈 문화체육부 전문기자 “노력은 배신 안 한다는 걸 증명해 기뻐요… 통산 20승이 목표”

세종 강주리 기자 같은 청년인데 지원금 1320만원 차이…취업 지역이 혜택 가른다

박성국 기자 대회 전 ‘짜장면 폭식’이 국룰?…어설픈 카보로딩이 가을 추수 망친다

[노명우의 알고리즘 밖에서] 누구를 위한 일자리가 남아 있는가 / 노명우 아주대 경제정치사회융합학부 교수

[열린세상] 감옥을 지으라는 관광진흥법 / 양중진 법무법인 솔 대표변호사·전 수원지검 1차장

[김정인의 역사프리즘] 서울 1974년 여름, ‘암살자(들)’이 되살린 질문(들) / 김정인 춘천교대 교수

[이순녀 칼럼] 10년 만의 특별감찰관, 임명이 끝이 아니다 / 이순녀 수석논설위원

[기고] 지역사회 통합돌봄, 이제 격차 줄일 때 / 전용호 인천대 사회복지학과 교수

[차현진의 박람궁리] 미래의 화폐, 화폐의 미래 / 차현진 호서대 디지털금융경영학과 교수

[길섶에서] 그냥 그대로 둬라 / 김상연 수석논설위원

[데스크 시각] K자동차, 건투를 빈다 / 하종훈 산업부 차장

이번 헌다례 행사를 주최한 단체는?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스오장환 기자

원본 이미지입니다.

손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.