사회 [포토] 100인 헌다례 ‘대한민국 평안 위해’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/22/20261022800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-22 16:16 입력 2026-10-22 16:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 6 이미지 확대 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 이미지 확대 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스오장환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 헌다례 행사를 주최한 단체는? 국제티클럽 문화재청