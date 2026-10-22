전국 법원 전산망 장애로 업무 차질… “PHP와는 무관”

세줄 요약 전국 법원 전산망 장애로 재판 업무 차질 발생

재판사무시스템·대국민서비스 일부 일시 중단

법원행정처, 약 2시간 만에 복구 후 원인 조사

이미지 확대 법원 이미지. 서울신문DB

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전국 법원 전산망에 장애가 발생해 한때 재판 업무에 차질이 빚어졌다. 전산 오류는 2시간여 만에 복구됐다.22일 법조계에 따르면 이날 오후 3시 50분쯤 재판사무시스템 및 대국민서비스 일부가 정상적으로 작동하지 않는 문제가 발생했다.법원행정처 소속 사법정보화실은 이날 긴급 공지를 통해 전산정보시스템 장애로 인해 서비스 지연이 발생했다고 안내한 것으로 전해졌다. 전산 장애는 오후 6시쯤 복구됐다.장애가 발생한 범위는 영장 업무를 포함한 모든 사법 전산시스템으로 파악됐다.실제로 이날 ‘나의 사건 검색’ 등 재판 사무 관련 온라인 서비스를 이용하는 일부 사용자가 불편을 겪기도 했으며, 서울중앙지법을 비롯한 일선 지방·고등법원이 업무에 차질을 빚은 것으로 알려졌다.대법원 관계자는 “PHP 해킹과는 무관하다”면서 “상세한 장애 원인과 재판 업무에 미친 영향 범위 등을 파악하고 있다”고 밝혔다.김희리 기자