화순·장성, 체류 배수·카드 소비 종합 평가서 최상위

전남 16개 군 생활인구 ‘양극화’

■호남데이터청, 2025년 전남 인구소멸지역 현황 분석

이미지 확대 화순군청.

세줄 요약 전남 16개 군 생활인구 366만 명 집계

화순·장성, 체류 배수·소비·재방문 상위

구례·진도, 재방문율 낮아 최하위권

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인구 소멸의 거센 파도에 직면한 전라남도 내 16개 군 지역에서 실거주 인구보다 4배 이상 많은 ‘체류인구’가 지역 생태계의 버팀목 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 하지만 한 번 찾아온 방문객이 다시 지역을 찾는 ‘재방문율’과 실제 지역 경제에 온기를 불어넣는 ‘지역 활력도’에서는 지자체별로 현격한 격차를 보이며 선명한 양극화 양상을 드러냈다.호남지방데이터청이 22일 발표한 ‘2025년 전남 인구소멸(감소)지역 16개 군 생활인구 현황’ 분석에 따르면, 이들 지역의 전체 생활인구는 약 366만 명으로 집계됐다. 이 가운데 주소지를 둔 등록인구는 약 70만 명에 불과했으나, 체류인구는 약 296만 명에 달해 등록인구 대비 체류인구 배수가 약 4.2배에 이르는 것으로 조사됐다.체류인구의 내실을 가늠하는 3개월 내 ‘재방문율’은 16개 군 평균 39.3%를 기록했다. 지역별로는 영암군이 51.0%로 과반을 넘어 가장 높은 재방문율을 기록했으며, 화순군(48.4%), 장성군(45.3%), 함평군(41.4%), 곡성군(40.9%) 등이 40%를 웃돌며 상위권에 포진했다. 이어 담양군(39.6%), 보성군(39.3%), 영광군(39.0%), 해남군(39.0%) 등이 평균 수준을 유지했다.반면 대표적 관광 자원을 보유한 구례군(27.1%)과 진도군(28.6%)은 재방문율이 30%를 밑돌아 16개 군 중 최하위권에 머물렀다. 외지 방문객을 단순히 유입시키는 단발성 마케팅을 넘어 ‘다시 찾게 만드는’ 정주형 체류 인프라 구축이 시급하다는 지적이 나오는 대목이다.지역별 전체 생활인구 규모에서는 담양군이 약 40만 명으로 가장 많았고, 화순군(약 34만 명), 해남군(약 28만 명)이 뒤를 이었다.생활인구의 인구통계학적 구조를 보면 남성이 약 203만 명으로 여성(약 164만 명)보다 많았다. 연령별로는 고령화 경향이 뚜렷하게 나타났다. 60세 이상이 약 120만 명으로 전체의 30% 이상을 차지했으며, 50대(약 83만 명), 30세 미만(약 66만 명) 순으로 집계됐다.체류인구의 체류 패턴과 경제적 기여도 측면에서는 구조적 한계와 계절적 변동성이 동시에 관찰됐다. 체류인구의 1년 평균 체류일수는 3.3일에 불과했으며, 체류 기간별 비중에서도 ‘1일 체류’가 53.0%로 절반 이상을 차지했다. 외국인 체류인구는 약 5만 7000명으로 파악됐다. 신용카드 사용액 비중 역시 등록인구가 65.0%를 차지한 반면 체류인구는 35.0%에 그쳐, 체류인구의 양적 수치가 곧바로 대대적인 지역 상권 소비 확대로 이어지지는 않았다. 월별로는 야외 활동이 많은 5월과 10월에 생활인구가 최고조에 달한 반면, 동절기인 2월과 12월에는 급감하는 양상을 보였다.한편, 등록인구 대비 체류인구 배수, 평균 체류일수, 1인당 평균 카드 사용액 등 8개 핵심 지표를 종합 평가한 ‘지역 활력도’ 조사에서는 화순군과 장성군이 가장 우수한 평가를 받아 인구 감소 위기 속에서도 높은 지역 동력을 유지하고 있는 것으로 조사됐다.전남광주 서미애 기자