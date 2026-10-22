전북도 노조위원장 선거에 사무관, 신입 직원 배제

제9대 노조위원장 선거 11월 6일 실시

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세줄 요약 5급 사무관·신규 직원 선거인명부 제외 논란

전북도청 노조위원장 선거일 4일 연기 조치

선관위, 관리자급 공무원 투표권 없음 판단

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제9대 전북도청 노조위원장 선거인 명단에서 5급 사무관과 신규 직원들이 제외됐다.22일 서울신문 취재를 종합하면 애초 오는 11월 2일 실시되려던 노조위원장 선거가 6일로 4일 연기됐다. 입후보자 등록은 21~23일이다.선거일이 연기된 이유는 선거인명부 확정을 위해 불가피한 조치였던 것으로 알려졌다.선관위는 변호사 자문을 받아 관리자나 관리자를 보조하는 직급의 공무원은 투표권이 없는 것으로 판단했다.선거관리위원회는 선거인수를 1612명에서 1349명으로 조정했다. 이 과정에서 사무관 정조합원 100여명과 신규자들이 제외됐다.전주 임송학 기자