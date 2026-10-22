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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-10-22 12:59
입력 2026-10-22 12:59
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기온이 급격히 떨어져 추운 날씨를 보인 22일 서울 광화문 사거리를 지나는 사람들이 걸음을 재촉하고 있다. 2026.10.22 도준석 전문기자
기온이 급격히 떨어져 추운 날씨를 보인 22일 서울 광화문 사거리를 지나는 사람들이 걸음을 재촉하고 있다. 2026.10.22 도준석 전문기자


기온이 급격히 떨어져 추운 날씨를 보인 22일 서울 광화문 사거리를 지나는 사람들이 걸음을 재촉하고 있다.

도준석 전문기자
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