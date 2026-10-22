사회 쏙 들어간 손 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/10/22/20261022500100 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-10-22 12:59 입력 2026-10-22 12:59 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 기온이 급격히 떨어져 추운 날씨를 보인 22일 서울 광화문 사거리를 지나는 사람들이 걸음을 재촉하고 있다. 2026.10.22 도준석 전문기자 기온이 급격히 떨어져 추운 날씨를 보인 22일 서울 광화문 사거리를 지나는 사람들이 걸음을 재촉하고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 22일 서울 지역의 날씨 특징은? 기온 급락 기온 급상승