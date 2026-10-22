투자사기 피해금으로 외제차 구매해 수출…돈세탁 외국인 일당 검거

세줄 요약 투자 리딩방 사기 피해금으로 외제차 구매·수출

카자흐스탄 국적 등 외국인 6명 검거·5명 구속

압수 차량 공매 후 피해자 반환 절차 진행

이미지 확대 경찰이 인천 한 컨테이너 야적장에서 수출 대기 중인 중고차를 압수하고 있다. 부산경찰청 제공

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투자 리딩방 사기로 가로챈 돈으로 외제차를 사들이고, 차를 외국에 수출하는 방법으로 범죄 수익을 세탁한 브로커들이 경찰에 붙잡혔다.부산경찰청 반부패경제범죄수사대는 사기, 통신사기피해환급법·범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 카자흐스탄 국적 20대 남성 A씨 등 외국인 6명을 검거하고, 이 중 5명을 구속했다고 22일 밝혔다.A씨 일당은 지난 6월 투자 사기 조직으로부터 3억 6000만원을 받아 중고 외제차 6대를 구매하고, 이를 카자흐스탄으로 밀수출해 자금 세탁을 하려 한 혐의를 받는다.이 돈은 투자 사기 일당이 가짜 증권회사 사이트를 만들고 “추천 종목에 투자하면 수익을 낼 수 있다”고 투자자 7명을 속여 받아낸 것이었다.경찰은 투자 사기 피해금이 외국인이 운영하는 수출업체로 흘러간 정황을 포착하고 A씨 등 일당을 추적했다. 경찰은 인천본부세관에 A씨 일당이 구입한 외제차 6대에 대한 수출통관 중지와 차량 소재 확인을 요청해 수출 대기 중이던 캐딜락 1대, BMW 2대, 토요타 1대 등 시가 3억원 상당 외제차 4대를 압수했다.경찰 조사 결과 이들은 투자 사기 피해 금액을 자동차 수출 대금으로 위장하고 돈을 나누려고 이 같은 일을 벌인 것으로 드러났다.압수한 차 4대는 공소청에 인계하고 공매 절차를 거쳐 피해자에게 반환되도록 할 예정이다. 이미 수출된 차는 카자흐스탄 수사 당국과 공조해 찾을 예정이다.부산 정철욱 기자