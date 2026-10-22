제주 곶자왈 매입부터 생태계서비스지불제까지… 생물다양성 보전 경험 세계와 공유

21일 아르메니아서 열린 ‘CBD COP17’서 생물다양성 보전 사례 발표

제주, 오름 자연휴식년제·동백동산 생태관광 등 주민 참여 사례 공유

이미지 확대 제주도 대표 강희경 환경정책과장이 21일 아르메니아 예레반에서 열린 제17차 생물다양성협약 당사국총회(CBD COP17) 부대행사에서 ‘자연과 평화를 잇는 섬, 제주’를 주제로 자연자산을 보전하고 주민과 미래세대의 참여를 확대하기 위한 정책을 소개하고 있다. 제주도 제공

세줄 요약 곶자왈 매입·오름 휴식년제 등 보전정책 공유

동백동산 생태관광·지불제로 주민참여 확대

청년 교류와 환경교육 사례도 국제무대 소개

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곶자왈 사유지 매입과 오름 자연휴식년제, 선흘리 동백동산 생태관광, 생태계서비스지불제 등 제주도의 생물다양성 보전 경험이 국제무대에서 공유됐다.제주도는 지난 21일 아르메니아 예레반에서 열린 제17차 생물다양성협약 당사국총회(CBD COP17) 부대행사에서 제주의 생태자산 보전 정책과 미래세대 참여 사례를 발표했다고 22일 밝혔다.지속가능성을 위한 세계지방정부협의회(ICLEI) 전시관에서 열린 ‘미래세대와 함께하는 자연과 평화’ 행사에는 지방정부와 국제환경기구 관계자, 청년 대표 등이 참석해 생물다양성 보전 경험을 나눴다. 제주도와 경기 연천군, 인도네시아 청년 대표 등이 사례를 발표하고 미래세대의 역할을 주제로 토론했다.제주도 대표로 참석한 강희경 환경정책과장은 ‘자연과 평화를 잇는 섬, 제주’를 주제로 자연자산을 보전하고 주민과 미래세대의 참여를 확대하기 위한 정책을 소개했다.특히 곶자왈 사유지 매입과 오름 자연휴식년제를 통해 생태계를 보호하고, 선흘리 동백동산 생태관광과 생태계서비스지불제로 주민의 보전 활동을 지원하는 사례를 공유했다. 자연환경을 보호하는 데 그치지 않고 지역 주민의 참여를 통해 생태적 가치를 지켜 나가는 제주도의 정책 경험을 알렸다.미래세대의 환경 인식과 참여를 높이기 위한 교류 활동도 소개했다. 미래세대국제환경포럼과 제주환경런케이션 등을 통해 청년들이 제주의 자연을 배우고 환경 문제를 함께 논의하는 사례를 설명하며, 지역의 실천 경험을 국제사회와 나누는 지방정부 간 교류와 협력의 중요성을 강조했다.임홍철 도 환경산림자원국장은 “자연을 지키는 일이 지역에서 꾸준히 이어지려면 주민과 미래세대의 참여가 중요하다”며 “제주의 보전 경험을 국제사회와 나누고 다른 지역의 경험을 배우며 협력을 이어가겠다”고 말했다.제17차 생물다양성협약 당사국총회는 지난 19일부터 오는 30일까지 ‘자연을 위한 행동(Taking Action for Nature)’을 주제로 아르메니아 예레반에서 열리고 있다. 이번 총회에서는 2022년 채택된 ‘쿤밍·몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(KM-GBF)’의 이행 상황을 처음으로 종합 점검한다.이 프레임워크는 2030년까지 육상과 해양의 30%를 보호지역 등으로 보전하는 ‘30×30’ 목표를 비롯해 생물다양성 손실을 멈추고 자연을 회복하기 위한 23개 행동목표를 담고 있다. 각국은 국가별 전략과 이행 상황을 점검하고 재원 마련과 과학기술 협력 등 실질적인 목표 달성 방안을 논의할 예정이다.제주 강동삼 기자