천년고찰서 몸과 마음을 추스르다…23~25일 ‘2026 힐링페스타 in 범어사’

세줄 요약 23~25일 범어사서 힐링페스타 개최

웰니스마켓·체험부스, 회복 프로그램 운영

숲트레일런·명상·요가·디지털디톡스 마련

이미지 확대 ‘2026 부산 힐링페스타 in 범어사’, 부산관광공사 제공

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천년고찰의 고즈넉한 가을 풍경 속에서 몸과 마음의 휴식을 취하는 ‘2026 부산 힐링페스타 in 범어사’가 23일부터 25일까지 부산 범어사 일원에서 열린다.바쁜 일상을 살아가는 이들에게 진정한 회복의 시간을 제공하고자 기획된 이번 행사는 공간 특성에 맞춰 범어사 경내와 선문화교육관으로 나뉘어 진행된다.범어사 경내에서는 웰니스 관광거점 8곳이 참여해 감각을 깨우는 부스 체험 공간, 그리고 맛보고 둘러보며 일상에 쉼을 더하는 웰니스마켓을 선보인다.선문화교육관에서는 깊은 휴식과 회복을 경험할 수 있는 전용 프로그램이 진행된다.프로그램은 참가자 취향을 고려해 유·무료로 나눠 운영된다. 유료 프로그램으로는 전문 강사에게 안전한 달리기를 배우는 숲트레일런을 비롯해 디지털디톡스, 산사요가, 산사바레, 디지털디톡스, 숲치유워크가 있다.무료 프로그램으로는 스님과의 마음 토크, 선명상·호흡, 달빛 야행, 싱잉볼, 야외요가 등이 있다.나윤빈 시 관광콘텐츠산업국장은 “휴양과 쉼을 통해 몸의 균형을 찾고 스마트폰과 일상의 자극에서 벗어나 자연에 온전히 몰입하는 경험을 느낄 수 있을 것“이라고 말했다.부산 신정훈 기자